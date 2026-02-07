Що готує Росія на фронті: в ISW розкрили задум окупантів

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Реклама

Російські війська продовжать наступальні дії, щоб дестабілізувати українські оборонні лінії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики вважають, що росіяни готуються до нового наступу — ймовірно, влітку — на півдні та/або сході України.

Реклама

«Однак російським військовим бракує достатніх резервів як для належної підготовки до такого наступу, так і для досягнення його цілей. Це демонструє незацікавленість Кремля у пошуку рішення для припинення війни шляхом переговорів у найближчі тижні або місяці», — йдеться у відомстві.

Фахівці ISW вважають, що надання західної безпекової допомоги може відіграти вирішальну роль у здатності України утримувати території та відбивати російські атаки протягом найближчих місяців.

Раніше повідомлялося, що навесні 2026 року епіцентр бойових дій знову може зміститися до ключових вузлів оборони на сході та півдні України. Російські окупанти продовжують марити повним захопленням Донбасу і ставлять ультиматуми щодо добровільного виходу ЗСУ з території Донеччини.