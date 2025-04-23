Що може кардинально змінити перебіг війни: британський експерт назвав зброю

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Сильна авіація — це те, чого українцям найбільше не вистачає для наземних операцій, і якби ЗСУ змогли створити певну перевагу в повітрі над власною територією, це мало б велике значення.

Таку думку висловив британський військовий аналітик Майкл Кларк в ефірі Sky News.

«Українцям потрібно більше власних літаків і навчених пілотів, щоб ними користуватися. F-16 — це добре, але їм також потрібні інші (види винищувачів — Ред.)», — вважає експерт.

Реклама

Кларк додає, що якби Європа була готова це зробити, заборонена для польотів зона над Україною могла б означати, що росіянам було б дуже важко завдавати повітряних ударів. Адже у разі сильної авіації ЗСУ зможуть без проблем збивати балістичні ракети, що прилітають з Росії.

«Якби європейці були частиною оборонної війни, яку веде Україна, українці могли б використати всю свою повітряну силу для своїх наступальних операцій. Це могло б змінити ситуацію на землі таким чином, що росіянам було б дуже важко», — зазначає аналітик.

Кларк каже, що німецька ракета Taurus може змінити ситуацію на Україні.

«Taurus має кращу дальність, важчу і як правило, кращу боєголовку. Taurus справді добре вміє підривати такі речі, як мости та стаціонарні споруди. Він справді завдає великої шкоди ключовим спорудам саме так, як вам цього хотілося б. Звичайно, це не те, що можна використовувати проти цивільних осіб, але насправді це дуже добре проти військових та інфраструктурних об’єктів», — підсумував Майкл Кларк.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили вичерпали ресурс ракет до радянської техніки.