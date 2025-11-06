Що може врятувати логістику ЗСУ під Покровськом: Храпчинський назвав спосіб

Покровськ / © Associated Press

Ситуація в районі Покровська залишається напруженою — українські військові стикаються з труднощами логістики через постійні атаки російських дронів. Ворожі апарати ускладнюють рух транспорту та доставку необхідних ресурсів на передову.

Про це розповів колишній офіцер Повітряних сил і заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський в ефірі «24 каналу».

За його словами, транспорту складно рухатися, коли він постійно перебуває під прицілом ворожих безпілотників.

Він наголосив, що нині немає одного універсального засобу РЕБ — лише комплексне застосування різних систем може забезпечити ефективний захист.

Експерт зазначив, що засоби радіоелектронної боротьби повинні протидіяти не тільки безпілотникам, а й російським групам «Рубікон», які використовують малі мобільні радіолокаційні системи для виявлення українських апаратів.

Українські підрозділи мають створювати умови, за яких противник не зможе бачити дії наших дронів і втратить перевагу на полі бою.

Храпчинський підкреслив, що ефективна система РЕБ повинна охоплювати всі рівні — від радіоелектронної розвідки до тактичних і стратегічних засобів глушіння. Це дозволить українським силам закривати небезпечні сектори й оперативно реагувати на загрози.

Фахівець наголосив, що важливо не лише глушити ворожі апарати, а й знищувати їхніх операторів. Саме вони координують дії безпілотників і є ключовими елементами у системі ворога.

Храпчинський нагадав, що нещодавно українські військові знищили штаб російських підрозділів із пілотами дронів, що дозволило знизити інтенсивність атак у цьому секторі.

За словами експерта, головне завдання нині — завдавати точкових ударів по критично важливих елементах, які забезпечують роботу російських безпілотних систем і авіації. Саме такий підхід дозволить українським силам утримувати позиції та знижувати ефективність ворога на фронті.

Нагадаємо, Покровськ залишається стратегічною ціллю для обох сторін війни, оскільки його захоплення полегшить Росії шлях до Слов’янська та Краматорська. Як зазначає аналітик Sky News Майкл Кларк, до міста вже проникли невеликі групи російських військових, і якщо вони закріпляться, ЗСУ можуть бути змушені відступити. Українське командування перекидає елітні сили для вуличних боїв, проте шанси утримати місто Кларк оцінює як 50/50 через чисельну перевагу ворога.