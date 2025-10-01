Що може врятувати ЗАЕС від катастрофи: експертка відповіла

ЗАЕС / © sprotyv.mod.gov.ua

Через російські обстріли Запорізька АЕС вкотре втратила зовнішнє живлення і зараз працює від резервних дизель-генераторів. Існує лише один дієвий спосіб змусити окупантів відремонтувати лінію. І тут вирішальну роль відіграють Збройні сили України.

Таку думку висловила незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна.

На її думку, українські військові мають влучити у трансформаторні підстанції в Молочанську та Мелітополі.

«Це потрібно зробити для того, щоб не допустити приєднання ЗАЕС до російської енергосистеми. Тоді росіяни будуть змушені відремонтувати лінію, яка вже існує», — наголосила експертка.

Це стало особливо актуально після візиту російського політика Сергія Кирієнка на станцію 4 вересня 2025 року, де він доручив готувати енергоблоки до виведення на потужність перед зимою, що, за словами Кошарної, є непрямим аргументом для подальшої ескалації.

Паралельно з військовим впливом Україна має негайно зробити формальні юридичні кроки, необхідні для майбутнього трибуналу.

За словами експертки, головний державний інспектор України має:

Здійснити переоцінку безпеки з урахуванням аномальної події — втрати зовнішнього енергопостачання.

Призупинити ліцензію на експлуатацію ЗАЕС.

Ці кроки необхідні, щоб спеціальний трибунал з розгляду воєнних злочинів Росії мав вичерпні докази того, що Україна зробила все необхідне для дотримання ядерної безпеки.

Додатковий тиск на окупантів створюють нові факти, зібрані правозахисною організацією Truth Hounds. Вони підтверджують, що російський «Росатом» вдається до катувань і незаконного утримання мешканців Енергодара та працівників ЗАЕС.

Ці докази, що включають свідчення 226 конкретних людей, серед яких 78 працівників ЗАЕС, які працювали під тиском і були змушені підписати контракти, будуть представлені в Женеві на спеціальному засіданні Комітету з прав людини ООН.

Ольга Кошарна підсумовує: «Ситуація така, що єдина сила, яка може розв’язати цю проблему, щоб окупанти відремонтували лінію — це Збройні сили України».

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Запорізька АЕС уже кілька днів не має живлення з української енергосистеми і працює винятково на генераторах. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що Росія почала втілювати свій сценарій остаточної окупації ЗАЕС.