Що може запропонувати Україна в обмін на військову підтримку ЄС: військовий експерт дав відповідь

Збройні сили України.

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Європа стоїть перед двома шляхами. Перший – цинічно залишити Україну наодинці з агресором. Другий – активно підтримати українську армію, яка в майбутньому зможе стати на захист європейської безпеки від російської загрози.

Військовий експерт Юрій Федоров в ефірі YouTube-каналу "Мосейчук Podcast" проаналізував можливі сценарії військової підтримки України з боку Європейського Союзу та потенційні вигоди для ЄС від такого співробітництва.

"Давайте ми допоможемо Україні вирішити проблеми з армією, які існують. В України досить велика армія, досить серйозна. Її треба впорядкувати, треба озброїти, і тоді ця армія буде противагою прагненням Росії, які пов'язані і з Балтією, і з північчю. Такий варіант також можливий. Потужні Збройні сили України, півмільйонні, висітимуть такою загрозою на російському кордоні", – вважає експерт.

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Федоров наголосив, що в такому випадку Європі необхідно укласти з Україною серйозний військово-політичний союз, передбачивши взаємні гарантії безпеки: європейська військова допомога в обмін на допомогу України, якщо Росія нападе на країни Балтії чи Польщу.

Експерт також зазначив, що, за його інформацією, Сполучені Штати не будуть проти такого розвитку подій. Він процитував заяву сенатора Марко Рубіо, який підкреслив право України укладати будь-які двосторонні військові угоди для забезпечення власної безпеки.

"Це означає, що жодних обмежень на Збройні сили України США не планують приймати, і не планують забороняти чи протидіяти військовим союзам України з тими країнами, які захочуть укласти ці союзи", – підсумував Юрій Федоров.

За словами Федорова, Європа розуміє, що повністю покладатися на США неможливо. А щоб відмовитися від допомоги США, потрібен певний час і політичні рішення, зокрема й про ядерну зброю.

“Є Франція Великобританія. Але якщо Росія наважиться на вторгнення до країн Балтії до того, як європейці створять власний потужний стримуючий потенціал, тоді залишиться лише європейська ядерна зброя. Тоді у росіян буде сумнів, а чи варто це робити”, - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що Путін може вимагати від Заходу припинення військової допомоги Україні в обмін на перемир’я.