Що може змінити перебіг війни 2026 року: відповідь експерта

ЗСУ на фронті / © Getty Images

Сучасну війну дедалі частіше асоціюють із тотальним домінуванням повітряних дронів, які фактично витіснили важку бронетехніку з відкритого поля бою. Однак стратегічно важливу роль на фронті починають відігравати наземні роботизовані комплекси (НРК). Їхній функціонал стрімко розширюється: від безпечної евакуації поранених до безпосередньої участі у вогневих зіткненнях.

Про це розповів військовий оглядач Василь Пехньо.

Як пояснює оглядач, через насиченість неба ворожими БпЛА, окупаційні війська зараз застосовують гармати і танки переважно із закритих позицій. Аналогічну тактику змушені використовувати й українські захисники: танки втратили свою динаміку та працюють приховано, адже відкритий наступ одразу наражається на масовані удари безпілотників.

Водночас виробники зброї та військові аналітики припускають, що цього року важка техніка зможе повернутися до активних дій. Це стане реальністю за умови впровадження ефективних автоматизованих рішень для протидії ворожим дронам.

Захисний купол для танків: як це працюватиме

Головна ідея полягає у синергії класичної броні та новітніх роботизованих платформ.

«Умовно, у парі з танком буде рухатись НРК і робити над ним такий собі купол. Це дозволить реінкарнувати класичну техніку і навіть відновити штурмові дії більш захищеного формату», — наголосив Пехньо.

За словами експерта, в Україні про цю концепцію не лише говорять — її вже активно втілюють у життя. Українська армія успішно використовує наземні роботизовані комплекси в такий спосіб на складних ділянках фронту, зокрема у районі Краматорська.

Вітчизняні розробники пішли далі простого дистанційного керування. Вони інтегрували на бази НРК бойові турелі та великокаліберні кулемети, що дозволяють в автоматичному режимі відстежувати та знищувати ворожі безпілотники.

Крім того, модульна конструкція сучасних НРК дозволяє встановлювати на них потужні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і навіть портативні зенітні ракетні комплекси (ЗРК), створюючи ешелоновану оборону мобільних груп просто на полі бою.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, за даними аналітиків, лютий став переломним — за останні два тижні місяця Сили оборони відвоювали більше земель, ніж захопив ворог. Загалом від початку року звільнено близько 257 кв. км. Темпи деокупації зростають: якщо в середині лютого (14–20 числа) чистий приріст становив 33 кв. км, то за останній тиждень місяця цей показник сягнув майже 57 кв. км.