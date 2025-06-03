Що може зробити Путін після удару по авіабазах: 4 сценарії ядерної відповіді Кремля

Що може зробити Путін після удару по авіабазах. / © ТСН.ua

Реклама

Після масштабної української операції “Павутина”, під час якої було знищено десятки російських військових літаків на глибокій території РФ, Кремль може вдатися до ескалації безпрецедентного рівня.

Британське видання Daily Mail попереджає про ймовірність застосування тактичної ядерної зброї — зокрема за одним із чотирьох сценаріїв.

Хоча міжнародна спільнота неодноразово застерігала Росію від таких дій, слабкість європейського ядерного стримування й нерішучість США за президенства Трампа можуть посилити впевненість Путіна в безкарності. Daily Mail окреслює чотири найімовірніші сценарії використання тактичної ядерної зброї:

Реклама

1. Удар по скупченню українських військ на лінії фронту

Навіть у розосереджених бойових порядках психологічний ефект від такої атаки буде колосальним — як для військових, так і для населення.

2. Атака на український військовий аеродром

Можливий крок у відповідь за знищення російських бомбардувальників. Такий удар може забрати життя і західних фахівців, зокрема британських військових, які, за даними джерел, діють в Україні.

Реклама

3. Ядерна атака на атомну електростанцію

Навіть без прямої радіаційної загрози для Європи, руйнування реактора призведе до масштабного забруднення, наслідки якого можуть перевершити катастрофу в Чорнобилі.

4. Бомбардування великого українського міста — Одеси або Києва

Це найстрашніший сценарій. Жертвами можуть стати сотні тисяч, і, попри масштаби трагедії, Путін може припустити, що НАТО не відповість симетрично.

Реклама

Захід не готовий до ядерної ескалації

Британія, яка після Холодної війни демонтувала тактичний ядерний арсенал, має лише стратегічні ракети Trident, непридатні для стримування подібного рівня загрози. Французькі та американські системи теж зорієнтовані переважно на стримування, а не на превентивну відповідь.

Видання припускає, що лише масований удар по мирному місту може змусити США завдати хірургічного ядерного удару по Росії, втягнувши у війну і Британію. У цьому разі слід очікувати диверсій проти критичної інфраструктури, зокрема від російських агентів на території Великої Британії.