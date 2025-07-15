Що насправді означає "масштабна" угода Трампа про зброю для України — і для Путіна

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про зміну підходу до війни в Україні: він пообіцяв надати Києву велику партію сучасного озброєння, якщо Володимир Путін не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.

Про це Трамп заявив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Білому домі, яку The Guardian назвала переломним моментом у позиції американського лідера щодо Росії.

За словами Рютте, Україна отримає “величезну кількість” зброї — насамперед протиповітряні комплекси Patriot, частину з яких оплатять європейські партнери.

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Примітно, що Трамп не лише виступив із жорстким ультиматумом на адресу Путіна, а й емоційно визнав своє розчарування діями Кремля. “Я не кажу, що він убивця, але він — крутий хлопець”, — заявив Трамп, натякаючи, що російський президент не виправдав його очікувань щодо швидкого завершення війни.

Чи дійсно “дружбі” Трампа і Путіна настав кінець?

Редактор оборонного відділу Guardian Ден Саббах вважає, що вчорашня заява президента США стала демонстрацією повного зсуву в риториці Трампа. Ще кілька місяців тому він намагався переконати Путіна домовитися про “велику мирну угоду”, але тепер, схоже, втратив терпець.

“Сьогодні ми бачимо зовсім іншого Трампа. Раніше здавалося, що він досі вірить у можливість укласти мир із Путіним. Але тепер — це дипломатичний розворот”, — каже Саббах.

На думку журналіста, не останню роль у зміні тону відіграла й поведінка Володимира Зеленського. Після неприємної зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті в лютому український президент, ймовірно, дослухався до порад європейських партнерів: зокрема, під час саміту НАТО він з’явився не у військовій формі, а в костюмі — що, за даними Axios, могло мати позитивний ефект на сприйняття його Трампом.

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Чи змінить це перебіг війни?

Попри заяви про масштабне озброєння, Трамп не уточнив обсяги поставок. Відомо лише, що мова йде про високотехнологічну зброю, включно з ракетами Patriot, фінансування яких частково бере на себе Німеччина. Також президент США знову нагадав, що готовий запровадити митні санкції проти партнерів Росії, якщо та не піде на мирні переговори.

Утім, Ден Саббах вважає, що цей жорсткий крок необов’язково означає сталість курсу Трампа. “Не здивуюсь, якщо вже за тиждень чи два, щойно Путін заговорить про поступки, Трамп знову пом’якшить позицію”, — зазначив він.

Водночас згадка Меланії Трамп, яка, за словами президента, завжди скептично ставилася до його дружніх розмов із Путіним, може свідчити про глибший перегляд поглядів у самому оточенні американського лідера.

Чи змінить американська зброя перебіг війни?

Попри гучні заяви про “величезну кількість” озброєння, експерти утримуються від передчасного оптимізму. Як зазначив Ден Саббах, без точної цифри — скільки саме мільярдів доларів США планують витратити — важко оцінити, наскільки масштабною буде ця військова підтримка.

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“Головне питання в тому, чи дійсно ця зброя дозволить Україні вести саме ту війну, яка їй зараз потрібна — складну оборонну кампанію, що тримає фронт стабільним і здатна ефективно протидіяти ракетним атакам з боку Росії”, — пояснив Саббах.

Росія готується до затяжного конфлікту

За словами журналіста, Москва, схоже, повністю адаптувалася до тривалого військового протистояння. Її стратегія — це “нескінченна війна”, у якій Кремль готовий терпіти величезні втрати заради досягнення цілей.

“Росія прагне буквально стерти Україну з карти. Вони миряться з втратами понад тисячу військових на день і перебудували свою економіку так, щоб витримати війну у довгостроковій перспективі”, — зазначив Саббах.

Чи змусить нова допомога Росію переглянути свої дії?

На думку Саббаха, очікувати, що нова хвиля американського озброєння зламає перебіг конфлікту, — передчасно. Він сумнівається, що Кремль змінить свої плани під тиском нових постачань.

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“З військової точки зору, це не видається як проривне втручання. Схоже, що Росія не збирається зупинятись, і українцям доведеться змиритися з тим, що найближчим часом ситуація залишатиметься критично складною”, — підсумував він.