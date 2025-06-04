Що насправді відбувається на Сумщині: Зеленський розкрив плани Росії

Атака на Суми 3 червня. / © Associated Press

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Активність росіян на Сумському напрямку не стала несподіванкою для України, і попри нову хвилю наступу, російським силам бракує ресурсів для масштабного просування.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Це не нова операція — це просто ще одна хвиля. Вони будуть це робити. Але в Сумах у них успіху немає”, — наголосив Зеленський.

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За словами глави держави, ще понад рік тому розвідка припускала, що саме Сумщина стане ключовим напрямком нового етапу війни. Москва розглядала можливість окупації всієї прикордонної смуги, однак згодом її цілі звузилися.

“Спочатку у них було бажання пройти всю лінію. Потім вирішили, що достатньо буде контролювати й руйнувати міста на відстані 30–40 км від кордону. Потім — 7–10 км. Чому? Бо не вистачає сил”, — пояснив Зеленський.

Президент підтвердив, що деякі населені пункти в регіоні зруйновані, а сама зона бойових дій стала “сірою”. Водночас ЗСУ тримають ситуацію під контролем.

“Військові знають, що їм робити, і роблять усе можливе”, — запевнив Зеленський.

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Окремо він згадав і інформаційно-пропагандистську війну, яку, за його словами, веде Росія, намагаючись посіяти сумніви у союзників України.

“Вони хочуть показати, що Україна не хоче миру. Що ми програємо війну. Їхній головний план — залишити нас сам на сам, без підтримки, щоб потім поставити ультиматум”, — сказав президент.

Також Зеленський натякнув, що Росія намагається впливати на інформаційний простір Заходу через колишніх медійників великих телеканалів, щоб “заговорити реальність” і ускладнити західну допомогу Україні.

Раніше президент повідомив, що на фронті в Сумській області одна з найнебезпечніших ситуацій. Також складна ситуація на Покровському напрямку.

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