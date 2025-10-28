Що насправді відбувається у Покровську: військовий розкрив деталі

Покровськ

Реклама

Під Покровськом і Мирноградом тривають запеклі бої. Українські сили поступово звужують кільце навколо окупантів, які опинилися в оточенні. Водночас противник намагається прорвати логістичні шляхи.

Про це повідомив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його словами, бої точаться навколо Покровсько-Мирноградської агломерації одразу з чотирьох напрямків. Найскладніша ситуація — на південно-західній та західній ділянках, де ворог увійшов безпосередньо до Покровська.

Реклама

За словами експерта, у місті вже перебувають сотні російських військових, які намагаються розширити зону контролю.

На Добропільському напрямку українські сили активно звужують кільце навколо ворожих підрозділів, що опинилися в оточенні. Водночас окупанти намагаються пробити логістичні шляхи, однак ці спроби не приносять успіху.

Зі сходу ворог просувається до Мирнограда, проте там його зустрічає українська оборона, яка прикриває місто зі сторони Покровська.

Найінтенсивніші сутички відбуваються в районі залізничного вокзалу Покровська та у міській зоні. Окупанти намагаються посилити штурмові дії, однак українські захисники продовжують стримувати натиск. На західній ділянці ворог просувається на північ, намагаючись перерізати останній логістичний коридор, яким забезпечується українська оборона.

Реклама

За оцінкою Романенка, до ділянки, через яку проходить логістика, залишилося близько 6–7 кілометрів.

Попри це, українські війська забезпечують постачання дронами та броньованими засобами, що дозволяє підтримувати боєздатність на передовій.

«Ситуація навколо Покровсько-Мирноградської агломерації важка, а на окремих ділянках — критична», — підсумував Ігор Романенко.

За його словами, оборонці продовжують утримувати позиції попри перевагу ворога у силах і техніці.

Реклама

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Покровськ на сьогодні є «головною ціллю» російської армії. Під час зустрічі з журналістами він повідомив, що Україна нарощує угруповання для захисту міста. За словами Зеленського, в районі Покровська у різних місцях перебувають близько 200 окупантів, яких відстежують дрони, і «як тільки є вогневе застосування… їх знаходять і знищують».

Глава держави також додав, що, на відміну від Покровська, на Куп’янському напрямку загарбники наразі не мають таких можливостей, хоча й «дуже хотіли».