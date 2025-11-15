Що насправді відбувається в Куп’янську: в ЗСУ розповіли, хто має перевагу

ЗСУ на фронті / © СБУ

Реклама

Спроба наступу РФ на Куп’янськ провалилася, а передові групи ворога опинилися у пастці. Росіяни наразі у гіршому положенні, ніж ЗСУ.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі «Київ 24».

Близько двох тижнів тому з’являлися гучні анонси, зокрема й від Володимира Путіна, про нібито оточення та прориви в Куп’янську.

Реклама

«Це було десь 10 днів тому, може вже два тижні, коли вони намагалися порватися до південної частини міста, коли вийшла певна кількість груп, об’єдналась і розпочали більше активні дії», — зазначив Трегубов.

Проте, за його словами, ті активні дії тоді були ефективно зупинені українськими захисниками.

Внаслідок провалу штурмових дій для окупантів склалася патова ситуація. Ті війська, які змогли прорватися, тепер заблоковані.

«І виникла ситуація, коли ті війська опинилися в місті, з якого вони не можуть вийти, і в якому їм важко отримувати якесь постачання», — пояснив речник.

Реклама

Трегубов розповів, що Сили оборони контролюють спроби ворога поповнити запаси для цих заблокованих груп. Ворог змушений скидати припаси з повітря, але не може зробити це безпечно.

«Ми ж теж бачимо, коли їм щось скидають правильно, і коли вони за чимось цим підходять», — каже він.

Проблема для росіян у тому, що допомогу їм скидають не «у клювику безпосередньо в підвал, де вони сидять», а на відкритій місцевості.

«А це означає, що при спробі щось забрати, вони теж можуть бути уражені», — підсумував Трегубов.

Реклама

Нагадаємо, ситуація у Вовчанську Харківської області залишається критичною — місто майже вщент зруйноване.