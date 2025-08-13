Що насправді відбувається в районі Покровська: пояснення військового

Покровськ / © Associated Press

Ситуація на Покровському напрямку Донецької області надзвичайно складна. Окупанти постійно намагаються рухатися вперед та витрачають на це максимальні ресурси та величезну кількість особового складу.

Про це 24 Каналу розповів молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення «Сила свободи» бригади «Рубіж» НГУ Микола Гриценко.

Яка ситуація біля Покровська

Військовий пояснює, що на Покровському напрямку зосереджена величезна кількість особового складу. Один із підходів до пересування, які застосовує РФ, це теплоізоляційні ковдри. Росіяни намагаються просунутися глибше у тили і вже не вести бойові дії на передній лінії. Втрати ворога при цьому — величезні.

«Їхні підрозділи проходять і залишаються там обрізані. Переважно без зв’язку, води, поповнення БК. Вони показують якийсь результат. Пройшли глибше, у нашу оборону, але ц е не має доцільності, оскільки вони просто відрізані», — підкреслив він.

Гриценко зазначив:

армії РФ закріпитися не вдається;

окупанти заходять в тили на позиції, які ЗСУ ще не встигли підготувати для себе;

з огляду на карти, РФ підходить до дороги Краматорськ — Добропілля;

є також випадки з ворожими ДРГ, але це не зміщення лінії фронту, диверсанти зайшли вглиб нашої оборони і будуть знищені, на карті результату не буде.

Це дуже часта практика, відзначає військовий, майже на всіх напрямках. Саме тут і заразі вона висвітлилась.

«Триває інформаційна війна. Це великий вкид, що Росія просувається. Дуже багато людей думають, що вони пройшли 10 кілометрів за день. Це було не за день. ДРГ противника, які перебувають в центрі наших бойових порядків, не розрізали нашу смугу оборони, не вклинились, не мали успіху, не захопили нічого», — висловився Гриценко.

Раніше в ОСУВ “Дніпро” повідомили, що на Покровському напрямку Донеччини російська армія продовжує наступати. Армія РФ докладає максимум зусиль з метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації.

Як зазначається, наступальні дії ворога фіксуються в районах населених пунктів Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Удачне, Філія та Звірове.

Російська армія намагається накопичувати сили для подальших атак. У відомстві запевняють: Сили оборони стримують натиск, чинять опір та знищують переважаючі сили противника.