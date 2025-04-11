Що означає для України відведення військ з низки областей, на які претендує РФ: Портников пояснив

Віталій Портников / © ТСН.ua

Реклама

Якщо Україна відведе війська з низки областей, на які претендує РФ, це означає окупацію сусідніх для нас регіонів за короткий час.

Про це повідомив журналіст і публіцист Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

«Я вам хочу нагадати, що не йдеться про якийсь мир, що не йдеться про якусь угоду про мир, що не йдеться про жодні гарантії безпеки, що не йдеться навіть про перемир’я. А для того, щоб припинився вогонь, Україна має вивести свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей повністю. Щоб вогонь припинився на адміністративних кордонах цих областей. А ви знаєте, що це для нас означає? Це означає окупацію сусідніх для нас регіонів через короткий час. А у нас на цих адміністративних кордонах немає жодних фортифікацій, як ви розумієте, серйозних. Немає лінії зіткнення, немає цієї лінії сліпої зони, на якій є окопи і на якій літають дрони. Нічого цього немає», — наголосив журналіст.

Реклама

На думку Портникова, це приблизно те саме, що Гітлер влаштував Чехословаччині, коли домігся у Мюнхені, щоб йому віддали Судети.

Зазначимо, що 1938 року Судетську область відокремили від Чехословаччини та передали Третьому Рейху.

Нагадаємо, Віткофф запропонував Трампу «дозволити» РФ забрати в України чотири області: Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську.