Що планує Кремль, якщо війна в Україні зайде в глухий кут: The Times дізнався деталі

Україна заявляє про тисячі випадків застосування російськими військами заборонених хімічних речовин

У разі затяжної війни в Україні російський диктатор Володимир Путін може піти на використання хімічної зброї масового ураження.

Про це пише The Times.

«Путін може вдатися до використання хімічної зброї, якщо буде вважати, що війна заходить в тупик. Окупаційні підрозділи вже вдавалися до хлорпікрину, задушливої речовини, яка вперше була використана під час Першої світової війни», — зазначили журналісти.

Згідно з інформацією The Times, західні чиновники стурбовані, що хлорпікрін — це ще не весь російський арсенал.

Кремлівський диктатор неодноразово погрожував ядерною зброєю, але зберігає мовчання щодо хімічної зброї.

Якщо, наприклад, добре відомий західним фахівцям «Новачок» був би використаний на фронті, це могло б призвести до колосальних наслідків і загибелі тисяч людей.

Колишні військові експерти стверджують, що перехід до такої зброї матиме серйозні міжнародні наслідки. Генерал сер Річард Барронс попереджає, що застосування «Новачка» чи подібних речовин приверне увагу світової спільноти, спричинить політичну ізоляцію та потенційно небезпечні наслідки для власних військ, наприклад через зміну напрямку вітру.

Однак Барронс наголошує, що спокуса Путіна особливо висока, «якщо ви опинитеся в ситуації, коли ставки надзвичайно високі, коли на кону стоїть виживання країни». Крім того, очільник Кремля серед численних версій війни проти України вже озвучував, що конфлікт нібито відбувається для збереження РФ.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупанти 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії, очевидно, використовують хімічну зброю проти українських військових. Це є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є РФ.

Довідка:

Хімічна зброя - це будь-які боєприпаси, які містять токсини або хімічні речовини, що атакують організм людини.

Існують різні категорії хімічної зброї:

задушливі отруйні речовини, такі як фосген, атакують легені та дихальну систему

шкірно-наривні отруйні речовини, такі як іприт, який обпікає шкіру та засліплює людей

нервово-паралітичні речовини, які перешкоджають передачі повідомлень мозку до м’язів тіла. Невелика їх крапля може бути смертельною

Усі ці хімічні речовини можуть бути використані під час війни в артилерійських снарядах, бомбах і ракетах. Але все це суворо заборонено Конвенцією про заборону хімічної зброї.