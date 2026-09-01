Що Путін готує Україні на зиму: експерт назвав головну мету нових атак

Наслідки обстрілів України (ілюстративне фото)

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Характер російських повітряних атак у серпні може свідчити про зміну тактики РФ напередодні осінньо-зимового періоду. Однією з можливих цілей Кремля є створення умов, за яких життя у великих українських містах стане максимально складним.

Таку думку висловив експерт із питань вивчення Росії та політичний аналітик Ігар Тишкевич.

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За його оцінкою, Росія намагатиметься досягати цього насамперед за допомогою масового застосування реактивних дронів, тоді як балістичні ракети можуть використовувати для ударів по великих цілях.

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«Якщо коротко — зробити великі українські міста непридатними для життя. При цьому отримати максимальний результат за рахунок використання реактивних дронів, залишивши балістику для великих цілей», — зазначив Тишкевич.

На його думку, таким чином Путін може намагатися спровокувати кризу внутрішньої міграції в Україні. Водночас Росія, за прогнозом аналітика, може спрямувати на фронт до мільйона мобілізованих.

Тишкевич зазначив, що Україна вже шукає способи протидії реактивним дронам і наразі активно використовує для цього авіацію. Він прогнозує, що до середини вересня можуть з’явитися й інші механізми перехоплення, а в жовтні вони можуть стати масовими.

За його оцінкою, це здатне суттєво знизити ефективність російських реактивних «Гераней». Водночас важливим фактором залишатиметься вибір Україною цілей для ударів на території РФ та дії безпосередньо на фронті.

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“Тому жовтень-листопад ймовірно стануть місяцями вкрай активних бойових дій. А також періодом, коли можуть бути створені нові рамки переговорів про заморожування даної війни”, – вважає експерт.

Раніше ми писали, що безперервні російські атаки по Києву та області із використанням реактивних дронів, які майже зупиняють місто, триватимуть найближчим часом, але інтервал між ними все ж таки має перспективи дещо збільшитись — про це в коментарі для ТСН.ua розповіли декілька військових експертів, коментуючи сценарії найближчих тижнів.

Водночас народний депутат Руслан Горбенко заявив, що Київ та Київська область можуть отримати статус прифронтових територій уже у вересні. Відповідну постанову уряд розробляє близько двох тижнів.

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