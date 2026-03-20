Що робити, якщо частина відмовляється визнати загибель військового: пояснення адвоката

В Україні трапляються ситуації, коли військова частина не визнає захисника загиблим, якщо його тіло не знайдене. У такому разі він офіційно вважається зниклим безвісти. Втім, родичі можуть домогтися встановлення факту загибелі через суд.

Про це розповів військовий адвокат Роман Лихачов.

Чому не визнають загибель без тіла

Часто тіло військового неможливо забрати з поля бою — наприклад, через активні бойові дії або окупацію території. У таких випадках військові частини діють обережно і не поспішають визнавати бійця загиблим.

Як пояснює адвокат, це пов’язано з ризиками помилки.

“Ну, ви розумієте, можуть бути різні речі. Завтра військовослужбовець з'явиться і буде винна військова частина. В цьому випадку тільки в судовому порядку потрібно встановлювати факт загибелі”, – пояснив фахівець.

Як діяти родичам

Якщо є підстави вважати, що військовий загинув, родичі можуть звернутися до суду. Для цього часто залучають адвоката і готують докази.

Важливо, щоб у справі брали участь найближчі родичі — батьки, дружина або діти. Якщо хтось із них не погоджується або не був повідомлений про суд, рішення можуть скасувати в апеляції.

Які докази враховує суд

Щоб встановити факт загибелі, суду потрібні підтвердження. Серед них:

свідчення побратимів

матеріали службового розслідування

іноді — інформація із соціальних мереж

Побратими можуть дати покази навіть онлайн — їм не обов’язково бути присутніми в залі суду.

Також суд враховує слова родичів. Наприклад, якщо мати спілкувалася з військовими, які були поруч із її сином, і має підстави вважати, що він загинув.

Чому суди перевіряють такі справи особливо ретельно

Визнання військового загиблим має не лише юридичні, а й соціальні наслідки. Зокрема, згідно з постановою №168 Кабінету міністрів України, родини загиблих мають право на грошові виплати та інші соціальні гарантії.

Саме тому судді уважно перевіряють усі позови, щоб уникнути можливих зловживань і незаконних схем отримання допомоги.

Соціальні гарантії та важливі нюанси

Військовослужбовці можуть заздалегідь визначити, хто отримає їхнє грошове забезпечення у разі критичних обставин. Для цього потрібно скласти особисте розпорядження.

Якщо такого документа немає, виплати розподіляються відповідно до закону або зберігаються на рахунку військового до моменту його повернення.

Окрім того, у 2026 році для військових є обов’язковим збір ДНК. Ці дані використовуються виключно для ідентифікації особи у разі загибелі або зникнення безвісти.

Чому рішення дається непросто

За словами адвоката, для суду визнання людини загиблою — дуже відповідальний крок. Без достатньої кількості доказів ухвалити таке рішення складно.

Саме тому родичам варто зібрати максимум підтверджень і звертатися до суду, щоб юридично встановити факт загибелі військового.

