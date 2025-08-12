ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
555
Час на прочитання
1 хв

Що Росія готує замість закінчення війни – Зеленський розкрив плани Путіна

Президент Зеленський заявляє, що Росія не збирається припиняти війну, а готує нові наступальні операції.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська не мають наміру припиняти війну, а, навпаки, готуються до нових наступальних операцій.

За його словами, в умовах підготовки до ескалації важливо зберігати єдність світу та посилювати тиск на Росію.

У своєму зверненні Зеленський наголосив на важливості підтримки з боку європейських лідерів та їхнього активного дипломатичного підходу, який, на його думку, допоможе завершити війну "достойним миром". Він також зазначив, що Україна підтримує рішучість Президента Трампа у цьому питанні.

"Ми всі підтримуємо рішучість Президента Трампа і маємо разом сформувати такі позиції, які не дозволять Росії вкотре обманути світ", — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що дії російської армії свідчать про протилежне:

"Бачимо, що російська армія не готується до припинення війни. Навпаки, вони займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій. У таких умовах важливо, щоб єдності світу нічого не загрожувало". 

Зеленський зазначив, що будь-яке рішення щодо безпеки України та Європи має додавати спільним можливостям. Він підкреслив, що доки Росія продовжує війну, світ повинен посилювати тиск — силою, санкціями та дипломатією.

"Дякую всім, хто допомагає! Мир завдяки силі", — резюмував Президент.

Раніше президент України Зеленський повідомив, що російські війська переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie