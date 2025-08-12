Що Росія готує замість закінчення війни – Зеленський розкрив плани Путіна

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська не мають наміру припиняти війну, а, навпаки, готуються до нових наступальних операцій.

За його словами, в умовах підготовки до ескалації важливо зберігати єдність світу та посилювати тиск на Росію.

У своєму зверненні Зеленський наголосив на важливості підтримки з боку європейських лідерів та їхнього активного дипломатичного підходу, який, на його думку, допоможе завершити війну "достойним миром". Він також зазначив, що Україна підтримує рішучість Президента Трампа у цьому питанні.

"Ми всі підтримуємо рішучість Президента Трампа і маємо разом сформувати такі позиції, які не дозволять Росії вкотре обманути світ", — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що дії російської армії свідчать про протилежне:

"Бачимо, що російська армія не готується до припинення війни. Навпаки, вони займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій. У таких умовах важливо, щоб єдності світу нічого не загрожувало".

Зеленський зазначив, що будь-яке рішення щодо безпеки України та Європи має додавати спільним можливостям. Він підкреслив, що доки Росія продовжує війну, світ повинен посилювати тиск — силою, санкціями та дипломатією.

"Дякую всім, хто допомагає! Мир завдяки силі", — резюмував Президент.

Раніше президент України Зеленський повідомив, що російські війська переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції.