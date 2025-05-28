Що розлютить Путіна до смерті: аналітик Sky News назвав причину

Російський диктатор Путін / © Associated Press

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Знищення Керченського мосту «розлютить Путіна до смерті», проте для його руйнації необхідні німецькі ракети TAURUS.

Про це заявив аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк.

Експерт нагадав, що наразі на міст було здійснено два напади. Перший був здійснений вибухом вантажівки, який завдав величезної шкоди, а другий — невеликими безпілотними літальними апаратами.

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«Міст зараз дуже добре захищений. Але якщо вони (українці — Ред.) використовуватимуть ракети «Таурус», якщо їм вдасться обстріляти міст чотирма чи п’ятьма ракетами «Таурус», вони можуть зруйнувати цей міст і надовго залишити в ньому велику діру», — каже Кларк.

Чому міст важливий?

До будівництва мосту, який з’єднує Росію та Крим, між ними існував лише пором, нагадує Кларк.

«Після 2014 року, коли росіяни незаконно захопили Крим, вони побудували цей дуже довгий міст, який є гордістю та радістю Путіна. І він проїхав ним на великій вантажівці, щоб показати, наскільки це важливо. Річ в тім, що міст є абсолютно законною військовою ціллю, оскільки це незаконний міст», — говорить аналітик.

Кларк каже, що міст транспортує матеріали до Криму, які потім йдуть на північ до Запоріжжя та Херсонщини для війни проти України.

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«Знищення цього мосту матиме стратегічний вплив, але водночас — величезний символічний. І це розлютить Путіна до смерті», — підсумував аналітик.