Що стоїть за звинуваченням Кремля у нальоті на резиденцію Путіна – розбір BILD

Володимир Путін / © Associated Press

Невдовзі після візиту президента України Володимира Зеленського до президента США Дональда Трампа Кремль висунув звинувачення на адресу Києва, заявивши про нібито спробу атаки резиденції Володимира Путіна за допомогою 91 безпілотника. У Москві назвали це “терористичним актом” і заявили, що такими діями Україна начебто підриває мирні переговори та демонструє зневагу до США.

Ситуацію проаналізував оглядач німецького видання BILD Юліан Репке.

Президент України ці звинувачення відкинув, назвавши їх “брехнею” та “маячнею”.

Юліан Репке також сумнівається в правдивості версії Кремля. Він нагадує, що за весь час повномасштабної війни єдиний підтверджений інцидент із дроном біля Кремля стався у травні 2023 року, коли безпілотник вибухнув на одному з куполів. За словами Репке, Володимир Зеленський був незадоволений тим ударом.

“За нашою інформацією, підрозділ, який здійснив ту атаку, мав серйозні проблеми. Попри війну, існувала негласна домовленість не завдавати ударів по Кремлю, адміністрації президента, Раді Федерації чи Державній думі”, – зазначає оглядач.

При цьому жодних доказів нової атаки російська сторона не надала. Журналісти незалежного видання “Можемо пояснити” поспілкувалися з 14 мешканцями Валдаю – населеного пункту поблизу резиденції Путіна. Усі опитані заявили, що не чули ні вибухів, ні роботи ППО, ні характерного шуму дронів, а також не отримували жодних SMS-попереджень.

“Тієї ночі не було жодного шуму. Якби щось сталося, про це говорило б усе місто”, – розповів один із місцевих жителів.

Юліан Репке припускає, що бездоказові звинувачення можуть використовуватися Кремлем як інформаційний привід для подальшої ескалації, зокрема – для виправдання ударів по урядових будівлях у Києві. На його думку, Росія наразі не зацікавлена в переговорах.

“Росіяни бачать шанс зламати Україну на всіх рівнях. Вони намагаються атакувати всюди одночасно, вважаючи, що Україна ослаблена, а її армії дедалі важче утримувати позиції”, – зазначає він.

Оглядач також описує можливу логіку Кремля: нинішня військова кампанія, за задумом Москви, має привести щонайменше до повного захоплення анексованих територій, а за сприятливих умов – і до подальшого просування вглиб України.

На користь цієї версії, за словами Репке, свідчить і нещодавня заява Володимира Путіна про те, що Росія більше не зацікавлена в переговорах щодо виведення українських військ з Донбасу, оскільки в Кремлі вважають цю територію такою, що рано чи пізно буде захоплена силою.

Нагадаємо, Пєсков пригрозив Києву відповіддю, заявивши, мовляв, військові РФ “знають, як і коли відповідати на дії України”. Він нахабно висловився, що начебто “спроба Києва атакувати резиденцію” спрямована на зрив переговорного процесу, а також безпосередньо проти мирних зусиль президента США Дональда Трампа.