Що таке "реалії на землі" від Путіна: ексосол України в США і Франції розтлумачив

Володимир Путін / © Associated Press

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Фраза російського лідера Володимира Путіна про необхідність враховувати «реалії на землі» фактично означає вимогу визнати територіальні захоплення Росії та погодитися на подальші поступки з боку України.

Таку думку висловив колишній надзвичайний і повноважний посол України у США та Франції Олег Шамшур в інтерв’ю OBOZ.UA.

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За його словами, Путін використовує цю тезу ще відтоді, як почали активно обговорювати можливі переговори щодо завершення війни.

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Що Путін вкладає у «реалії на землі»

Шамшур вважає, що Кремль хоче домогтися фактичного визнання всіх територій, які Росія захопила починаючи з 2014 року.

Йдеться не лише про окупований Крим та частину Донбасу. За словами дипломата, Путін також прагне закріпити за Росією захоплені території Херсонської та Запорізької областей.

Крім того, Москва хотіла б домогтися виведення українських військ із тієї частини Донбасу, яку Росії досі не вдалося окупувати.

«Такі от путінські реалії, такі його умови для будь-яких перемовин з Україною. Тобто як вони були капітуляційними для нас, так вони і залишились», — наголосив Шамшур.

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Він додав, що важливо не допустити, аби партнери України навіть опосередковано погодилися вести переговори, виходячи саме з такого бачення Кремля.

Чому Путін не хоче спочатку припиняти вогонь

Шамшур також прокоментував небажання Путіна погоджуватися на формулу, за якою спочатку встановлюється перемир’я, а вже потім починаються переговори.

На його думку, показовими стали переговори Дональда Трампа з Путіним в Анкориджі. За словами дипломата, Трамп нібито заходив на них із позицією необхідності домогтися припинення вогню, однак після зустрічі почав говорити про необхідність ширшого врегулювання без попереднього перемир’я.

“От, в принципі, така ідея Путіна. І фактично, коли Трамп сказав, що він вважає, що треба говорити і спробувати врегулювати ситуацію, в цілому це фактично була згода на позицію Путіна і її фактична підтримка”, – вважає Шамшур.

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При цьому дипломат зазначив, що подальші заяви держсекретаря США Марко Рубіо дещо скоригували це враження. Водночас, за його словами, заяви самого Трампа та інших представників його команди поки не дають достатніх підстав для оптимізму.

Нагадаємо, За даними ISW, президент РФ Володимир Путін наказав захопити Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ до кінця 2026 року та планує мобілізувати ще 300 тис. солдатів після виборів до Держдуми. Аналітики вважають ці терміни нереалістичними, оскільки Росія не виконала жодного з 15 попередніх дедлайнів щодо Донеччини, а темпи її наступу значно сповільнилися.

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