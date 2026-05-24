Що відбувається на кордоні з Білоруссю: у ДПСУ пояснили ситуацію

На кордоні України з Білоруссю наразі не фіксують скупчення військової техніки, озброєння чи особового складу поблизу української території. Водночас Росія продовжує тиснути на Мінськ, намагаючись активніше втягнути Білорусь у війну проти України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, безпосередньо біля українсько-білоруського кордону ситуація залишається контрольованою.

«Станом на цей момент переміщення техніки, озброєння чи особового складу в безпосередній близькості до нашого кордону або такого накопичення ми не фіксуємо», — сказав Демченко.

Водночас він наголосив, що ризики з білоруського напрямку зберігаються. За даними розвідки, Росія чинить активний тиск на Білорусь, аби Мінськ масштабніше долучився до війни вже власними силами.

«Це, звісно, становить більший ризик для нашої країни і створює можливість повторного вторгнення саме з території Білорусі», — зазначив речник ДПСУ.

Демченко додав, що Україна уважно відстежує, чи можуть це бути білоруські підрозділи, чи Росія спробує перекинути на територію Білорусі додаткові сили, щоб знову використати її як плацдарм для агресії.

Окремо речник Держприкордонслужби повідомив про активність безпілотників поблизу кордону. Кілька днів тому українські прикордонники зафіксували два розвідувальні дрони, які рухалися вздовж кордону в межах Житомирської та Рівненської областей.

Крім того, цієї ночі було зафіксовано захід ударного безпілотника з території Білорусі. За словами Демченка, ймовірно, це був російський дрон, траєкторія польоту якого проходила через білоруську ділянку кордону.

Нагадаємо, 18–21 травня Росія та Білорусь провели спільні ядерні навчання. Це може свідчити про подальші спроби Кремля використовувати Мінськ у своїх військових планах. Аналітики Інституту вивчення війни не виключають, що РФ може розглядати Білорусь як плацдарм для нових операцій проти України.

Крім того, начальник Генерального штабу армії Чехії Карел Ржегка заявив, що Росія намагається тиснути на Захід і НАТО через військові навчання та ядерну риторику. Водночас, за його словами, союзники не піддаються на таке брязкання зброєю.

При цьому генерал наголосив, що Росія та Білорусь залишаються непередбачуваними, тому повністю відкидати ризики з північного напрямку не можна. Він також підкреслив, що Україна нині значно сильніша, ніж на початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

