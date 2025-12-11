Що відбувається на передовій біля Покровська: військовий про атаки росіян

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Бої в агломерації Покровськ — Мирноград залишаються найгарячішими на всій лінії фронту.

Про це розповів начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» Данило Борисенко для «24 Каналу».

«За минулу добу на цьому напрямку було зафіксовано 49 ворожих спроб провести штурми і з технікою, і без неї», — розповів Борисенко.

Ворог втратив три бойові броньовані машини та понад 10 одиниць іншої техніки. Також українські війська знищили 11 безпілотників різного типу та майже 200 окупантів.

«Наші сили намагаються працювати як єдина команда та тримати оборону, хоча це дуже важко. Працюють і піхотинці, і зенітники, танкісти та артилеристи. Всі не досипають, але ми стараємося. Це наш фронт і наша країна», — додав він.

Нещодавно окупанти намагалися здійснити штурм біля Гришиного, що неподалік Покровська. Завдяки українській аеророзвідці вдалося виявити рух ворожої техніки та відреагувати на дії ворога.

Ворог також застосовує керовані авіабомби. Минулої доби в Мирнограді зафіксували прильоти 20 КАБів, проте українські війська успішно відбили атаки.

Борисенко зазначив, що росіяни часто використовують малі піхотні групи, намагаючись просочуватися між позиціями українських військових. Водночас вони застосовують і техніку, намагаючись підтримати атаки.

«Наші сили тримають оборону на всіх напрямках. Інколи здається, що не вистачає годин у добі, щоб виконати всі завдання ефективно», — підкреслив командир.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 9 грудня, що сам Мирноград не в оточенні, а оборона Покровська триває. За його словами, українські військові контролюють на півночі міста майже 13 квадратних кілометрів.