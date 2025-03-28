Що відбувається на східних напрямках фронту: Зеленський повідомив про успіхи

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

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Силам оборони України вдалося досягти деяких успіхів на сході.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу у п’ятницю, 28 березня.

«На сході ми поліпшили ситуацію. Вони [росіяни — ред.] тими військами, які сьогодні є на сході, їм їх не вистачить», — сказав президент.

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Він зауважив, що «великого успіху» немає, але є певні позитивні зміни.

«Ніхто не каже, що є великий успіх. Але ми стримано говоримо, що зараз ситуація нормальна. Складна, але нормальна», — підкреслив Володимир Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! Зеленський СКЛИКАЄ ЖУРНАЛІСТІВ ДЛЯ ЕКСТРЕНИХ ЗАЯВ! ЩО СКАЖЕ ПРЕЗИДЕНТ?

Нагадаємо, президент повідомив, що представники генштабів «коаліції охочих» терміново зберуться в Україні. Зустріч відбудеться у вузькому колі представників основних країн, які стовідсотково будуть готові до відправлення миротворчого контингенту в Україну.