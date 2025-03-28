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- Війна
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Що відбувається на східних напрямках фронту: Зеленський повідомив про успіхи
Про «великий успіх» наразі не йдеться, але ситуація для Сил оборони покращилась.
Силам оборони України вдалося досягти деяких успіхів на сході.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу у п’ятницю, 28 березня.
«На сході ми поліпшили ситуацію. Вони [росіяни — ред.] тими військами, які сьогодні є на сході, їм їх не вистачить», — сказав президент.
Він зауважив, що «великого успіху» немає, але є певні позитивні зміни.
«Ніхто не каже, що є великий успіх. Але ми стримано говоримо, що зараз ситуація нормальна. Складна, але нормальна», — підкреслив Володимир Зеленський.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! Зеленський СКЛИКАЄ ЖУРНАЛІСТІВ ДЛЯ ЕКСТРЕНИХ ЗАЯВ! ЩО СКАЖЕ ПРЕЗИДЕНТ?
Нагадаємо, президент повідомив, що представники генштабів «коаліції охочих» терміново зберуться в Україні. Зустріч відбудеться у вузькому колі представників основних країн, які стовідсотково будуть готові до відправлення миротворчого контингенту в Україну.