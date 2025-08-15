Що відбувається під Добропіллям: військовий розповів

ЗСУ на фротні / © Getty Images

Реклама

На Добропільському напрямку українські військові зупинили спробу прориву російських військ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Об’єднаного стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.

За його словами, окупанти намагалися вклинитися в оборону, використавши маршрут із двома так званими «клешнями» на кінці.

Реклама

«Маршрут, яким пройшли росіяни, мав дві 'клешні' на кінці, де вони зупинилися. Контролю над територією, де вони починали цей прорив, у них зараз немає. Але вони присутні на кінцях цього виступу і там їх знищують. Вони там сидять по посадках», — розповів Трегубов.

Він додав, що були побоювання щодо можливого закріплення ворога у «горловині» прориву, однак цього вдалося уникнути.

«Краще, щоб таке не відбувалося взагалі, бо краще, коли пожежа не відбувається, ніж коли вона починається, а ми її гасимо. Навіть, якщо успішно», — наголосив речник.

За даними українських військових, наразі противник утримується лише на обмежених ділянках і зазнає постійних втрат від вогневих ударів ЗСУ.

Реклама

Нагадаємо, 11 серпня аналітики DeepState повідомили про фактичний прорив російських окупантів на Добропільському напрямку з наступом у район Кучерового Яру та Золотого Колодязя.

Вже 13 серпня речник Оперативного командування «Дніпро» Віктор Трегубов підтвердив, що українські війська оточили та знищують невеликі групи ворога, які намагалися просунутися в цьому районі.