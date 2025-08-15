ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
1 хв

Що відбувається під Добропіллям: військовий розповів

Росіяни намагалися прорвати оборону під Добропіллям, але ЗСУ знищують їх на зайнятих позиціях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ на фротні

ЗСУ на фротні / © Getty Images

На Добропільському напрямку українські військові зупинили спробу прориву російських військ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Об’єднаного стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.

За його словами, окупанти намагалися вклинитися в оборону, використавши маршрут із двома так званими «клешнями» на кінці.

«Маршрут, яким пройшли росіяни, мав дві 'клешні' на кінці, де вони зупинилися. Контролю над територією, де вони починали цей прорив, у них зараз немає. Але вони присутні на кінцях цього виступу і там їх знищують. Вони там сидять по посадках», — розповів Трегубов.

Він додав, що були побоювання щодо можливого закріплення ворога у «горловині» прориву, однак цього вдалося уникнути.

«Краще, щоб таке не відбувалося взагалі, бо краще, коли пожежа не відбувається, ніж коли вона починається, а ми її гасимо. Навіть, якщо успішно», — наголосив речник.

За даними українських військових, наразі противник утримується лише на обмежених ділянках і зазнає постійних втрат від вогневих ударів ЗСУ.

Нагадаємо, 11 серпня аналітики DeepState повідомили про фактичний прорив російських окупантів на Добропільському напрямку з наступом у район Кучерового Яру та Золотого Колодязя.

Вже 13 серпня речник Оперативного командування «Дніпро» Віктор Трегубов підтвердив, що українські війська оточили та знищують невеликі групи ворога, які намагалися просунутися в цьому районі.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie