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- Війна
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Що відбувається у Курській і Бєлгородській областях РФ: Сирський доповів Зеленському
Сили оборони продовжують діяти на території ворога, що є закономірною відповіддю на повномасштабне вторгнення.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці доповів президенту Володимиру Зеленському про оперативну ситуацію на фронті та активність українських підрозділів у прикордонних районах, зокрема в Курській і Бєлгородській областях Росії.
За словами Зеленського, Сили оборони продовжують діяти на території ворога, що є закономірною відповіддю на повномасштабне вторгнення.
“Війна має повертатися туди, звідки вона прийшла. Головна мета — захистити нашу землю, наші громади, зокрема на Сумщині й Харківщині”, — зазначив президент у вечірньому зверненні.
Також, за його словами, дії українських військових у прикордонні, в так званій “сірій зоні” та вглибині території РФ, дали змогу зменшити тиск на інших напрямках, насамперед на Донеччині.
“Завдяки стійкості наших воїнів у Курській операції вдалося знизити ворожу активність на важливих ділянках фронту. Знищення ворожої техніки й логістики залишається ключовим завданням”, — додав Зеленський.
Крім того, президент розповів, що Україна розгортає виробництво безпілотної зброї.