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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Що відбувається у Курській і Бєлгородській областях РФ: Сирський доповів Зеленському

Сили оборони продовжують діяти на території ворога, що є закономірною відповіддю на повномасштабне вторгнення.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Що відбувається у Курській і Бєлгородській областях РФ: Сирський доповів Зеленському

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці доповів президенту Володимиру Зеленському про оперативну ситуацію на фронті та активність українських підрозділів у прикордонних районах, зокрема в Курській і Бєлгородській областях Росії.

За словами Зеленського, Сили оборони продовжують діяти на території ворога, що є закономірною відповіддю на повномасштабне вторгнення.

“Війна має повертатися туди, звідки вона прийшла. Головна мета — захистити нашу землю, наші громади, зокрема на Сумщині й Харківщині”, — зазначив президент у вечірньому зверненні.

Також, за його словами, дії українських військових у прикордонні, в так званій “сірій зоні” та вглибині території РФ, дали змогу зменшити тиск на інших напрямках, насамперед на Донеччині.

“Завдяки стійкості наших воїнів у Курській операції вдалося знизити ворожу активність на важливих ділянках фронту. Знищення ворожої техніки й логістики залишається ключовим завданням”, — додав Зеленський.

Крім того, президент розповів, що Україна розгортає виробництво безпілотної зброї.

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