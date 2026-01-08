Що відбувається у Покровську та Мирнограді: Сирський про бої на найважчому напрямку фронту

Сили оборони тримають позиції у Покровську та Мирнограді

Покровський напрямок залишається епіцентром бойових дій. Російські війська кидають у бій додаткові резерви, намагаючись прорвати оборону постійними штурмами та спробами інфільтрації.

Про оперативну обстановку в районі Покровсько-Мирноградської агломерації повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Контроль над містами

Сирський підтвердив, що попри шалений тиск, українські воїни тримають позиції.

«Наші війська докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування противника та знищити його особовий склад і техніку. Північна частина Покровська — під нашим контролем. Зупиняємо противника в Мирнограді. Ведемо активну оборону», — зазначив головком.

Рішення щодо логістики

Працюючи безпосередньо у військових частинах, генерал заслухав доповіді командирів та визначив конкретні кроки для посилення стійкості оборони. Особливу увагу приділили логістиці, яка в умовах інтенсивних боїв критично важлива.

За словами Сирського, йдеться про забезпечення безперебійної роботи маршрутів, які «безпосередньо впливають на постачання боєприпасів та підкріплення для наших воїнів».

Тактика ворога та героїзм захисників

Окупанти намагаються збільшувати тиск і не зважають на втрати. Щодня на цій ділянці відбувається близько 50 бойових зіткнень.

«Бої на цьому напрямку вирізняються високою динамікою та інтенсивністю, однак наші воїни діють рішуче і професійно… Щиро дякую солдатам, сержантам та офіцерам — саме завдяки вам противник зазнає величезних втрат, завдяки вам стоять українські Покровськ і Мирноград», — підсумував Сирський.

Нагадаємо, Покровськ і Мирноград третій місяць перебувають в умовах оперативного оточення. Оборонна операція в цьому районі триває попри складну ситуацію на флангах та обмежену логістику.