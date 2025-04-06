Що відомо про Су-47 і чому Росія побудувала лише один такий експериментальний винищувач

Літак Су-47 / © Вікіпедія

Реклама

Хоча сам Су-47 був недовговічним, технологія та аеродинамічні уроки, які він запровадив, вплинули на найсучасніші реактивні літаки Росії, включаючи Су-35 4-го покоління та Су-57 5-го покоління.

Про це пише військовий експерт, ексконсультант Пентагону Кріс Осборн для 19FortyFive.

За словами Осборна, Су-47 показав чудову маневровість та швидкісні характеристики, досягнувши швидкості 2,2 Маха та залишившись маневровим на дозвукових швидкостях.

Реклама

«Су-47 з’явився наприкінці 90-х років як дослідно-конструкторський проєкт з унікальним крилом „стрілоподібної форми“, призначеним для підвищення маневреності. „Стрілоподібне“ крило виглядає зовсім інакше, оскільки воно являє собою нахилене вперед подвійне крило, яке, згідно з науковими дослідженнями, збільшує „маневровість“, оскільки підтримує повітряний потік над поверхнею літака під час крутого набору висоти», — пояснив експерт.

Щодо переваг Су-47, то вони пов’язані саме зі «стрілоподібними» крилами:

«Стрілоподібні крила роблять літак важчим в управлінні, але їхні переваги в основному полягають у маневровості. Вони підтримують повітряний потік над своєю поверхнею при більших кутах набору висоти, ніж звичайні літаки, а це означає, що ніс може бути спрямований вище, без того, щоб літак потрапив у небезпечний штопор», — каже експерт.

Водночас експерт вважає, що така конфігурація є суперечливою, адже жоден з двох передових літаків, на створення яких приписують вплив Су-47, не має схожої конфігурації.

Ексконсультант Пентагону підкреслив, що вплив випробувального літака Су-47 на наступні російські літаки складно повністю визначити. Але такий вплив все ж є значним через покращені льотно-технічні характеристики Су-35 та Су-57.

«Будучи модернізованим або наступним поколінням швидкісного Су-27, Су-35 здатен конкурувати з F-22 за швидкістю і співвідношенням тяги до ваги», — запевнив експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримала від союзників літаки F-16, що не зможуть повноцінно змагатися з російськими Су-35 один на один в повітряному бою.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.