Що відомо про успішний удар по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА поблизу Тьоткіно

Район населеного пункту Тьоткіно Курської області

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Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«На цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку», — повідомили в Генштабі.

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Також щодо успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно на Курщині в РФ додав і керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Для розуміння, Тьоткіно на Курщині ще з 2022 року використовується в якості школи БпЛА. Там вчили росіян спочатку на мавіках, потім працювати скидами, в тому числі по нашим мирним жителям, потім FPV. Ну а зараз там був пункт управління російськими БПЛА, які здійснювали атаки на Сумщину. Ключове — був». — написав він.

Нагадаємо, росіяни-пропагандисти та ЗМІ повідомляють про спробу ЗСУ прорватися до Курської області. Зокрема, буцімто підірвано міст біля кордону.

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