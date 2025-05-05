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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Що відомо про успішний удар по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА поблизу Тьоткіно

В Генштабі повідомили, що на цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що відомо про успішний удар по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА поблизу Тьоткіно

Район населеного пункту Тьоткіно Курської області

Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«На цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку», — повідомили в Генштабі.

Також щодо успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно на Курщині в РФ додав і керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Для розуміння, Тьоткіно на Курщині ще з 2022 року використовується в якості школи БпЛА. Там вчили росіян спочатку на мавіках, потім працювати скидами, в тому числі по нашим мирним жителям, потім FPV. Ну а зараз там був пункт управління російськими БПЛА, які здійснювали атаки на Сумщину. Ключове — був». — написав він.

Нагадаємо, росіяни-пропагандисти та ЗМІ повідомляють про спробу ЗСУ прорватися до Курської області. Зокрема, буцімто підірвано міст біля кордону.

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