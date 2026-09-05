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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Час на прочитання
2 хв

Що з "режимом тиші" на фронті: ЗМІ повідомили нові деталі з Офісу президента

Українським військовим не надходила вказівка припиняти бойові дії на фронті, тоді як зі США обговорювався інший формат тиші — припинення ударів у повітрі.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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ЗСУ

ЗСУ / © Getty Images

Силам оборони України не надходили вказівки про начебто припинення бойових дій на лінії фронту від 5 вересня.

Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента.

За словами співрозмовника, американська сторона окремо обговорювала з представниками України та Росії можливість припинення вогню в повітрі напередодні візиту спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до РФ.

“Побачимо, як у реальності це відбудеться цієї ночі”, — прокоментувало джерело в ОП.

Водночас джерела Суспільного у Конгресі США заявили про домовленість щодо перемир’я від 5 до 8 вересня, однак не уточнили, про який саме формат припинення вогню йдеться.

Співрозмовники видання в управлінні ЗСУ, командуванні Сил територіальної оборони «Північ», а також два командири підрозділів на різних напрямках заперечили інформацію про припинення вогню на всій лінії фронту від 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня. Саме про такий режим раніше повідомляли ЗМІ та Telegram-канали.

Водночас ситуація залишається неоднозначною: Суспільне отримало одне підтвердження щодо вказівки про режим припинення вогню від військовослужбовця управління однієї з бригад, яка обороняється на півдні. В одному з корпусів Нацгвардії цю інформацію ані підтвердили, ані спростували.

При цьому вже після опівночі Росія продовжила атаки по Україні. Зокрема, було атаковано дев’ятиповерховий будинок у Борисполі, а після першої години ночі — промислове підприємство у Кам’янському на Дніпропетровщині.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не здійснюватиме повітряних ударів упродовж часу, необхідного для безпечного прибуття американських представників до Москви та проведення переговорів. Після РФ Віткофф і Кушнер мають приїхати до Києва.

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