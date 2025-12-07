Що заважає знищувати ворожі розвідувальні безпілотники — авіаексперт розкрив причину

Розвідувальний дрон / © ТСН.ua

Реклама

Ворожі дрони-розвідники постійно діють у прифронтових районах України, але їх ефективне знищення часто залишається проблемою.

Про це в ефірі “Еспресо” розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Висота польоту та труднощі перехоплення

За словами Криволапа, більшість розвідувальних безпілотників літає на висоті 500–600 метрів.

Реклама

“Якщо дрон вище, він нічого не бачить, нижче — його можна збити стрілецькою зброєю. Але часто ми чуємо про розвідників, а нічого не робимо. Відправляти на перехоплення великий важкий винищувач дорого і не завжди ефективно”, — пояснив експерт.

Він нагадав випадки на Чернігівщині, коли дрони з’являлися, а після них завдавалися удари по об’єктах.

Організована протидія дронам

Інші приклади показують, що ефективність перехоплення залежить від організації.

На Сумщині дрон зникає одразу, бо на місці працюють мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі або льотчики, які можуть використовувати безпілотники типу Sting, здатні збивати ворожих розвідників.

Реклама

Криволап пояснив, що збити дрона знизу складно, але його можна помітити з легкомоторного літака, який летить вище.

“Розвідувальні безпілотники турбують нас серйозно, бо після них йдуть “Шахеди”, крилаті або балістичні ракети — залежно від того, що вони виявили”, — додав експерт.

Причини низької активності ППО

Експерт зазначив, що питанням збиття дронів часто займаються тероборона, мобільні групи або місцеві добровольці, а ППО великого калібру — Patriot, NASAMS, IRIS-T, “Буки”, FrankenSAM — рідко реагує на невеликі цілі:

“ППО має велике господарство, їх турбують “Шахеди” чи розвідники. Мовляв, чому ви нас турбуєте такими маленькими цілями? Я іронізую, але це факт”, — пояснив Криволап.

Реклама

За його словами, недостатня увага до знищення дрібних дронів створює додаткові ризики для українських військових та цивільної інфраструктури.