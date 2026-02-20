Що зламає армію Росії: генерал США пояснив, як змінити перебіг війни

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Міністерство оборони України змінює підхід до ведення війни, роблячи ставку на максимальне виснаження російської армії. Йдеться про амбітну мету — до 50 тисяч втрат РФ щомісяця та подвоєння виробництва дронів уже 2026 року.

Про це розповів генерал армії США у відставці Девід Петреус в інтерв’ю 24 Каналу.

За його словами ключем до зміни ситуації на фронті може стати нездатність Росії компенсувати втрати.

«Якщо Росія не зможе відновлювати свої втрати на фронті, то з часом її сили вести війну поступово зменшуватимуться», — наголосив він.

Генерал переконаний, стратегія системного виснаження може мати довгостроковий ефект і поступово підірвати воєнний потенціал Кремля.

Окрему увагу Петреус звернув на безпрецедентні темпи розвитку українського оборонного виробництва.

«Ще одне важливе досягнення — це те, що Україна цього року подвоїть виробництво дронів. Це неймовірно, бо минулого року вона виготовила 3,5 мільйона дронів», — зазначив генерал.

За планами, у 2026 році Україна має виготовити 7 мільйонів безпілотників. Такий обсяг дозволить щодня застосовувати БпЛА як на лінії фронту, так і по військових цілях противника.

Петреус також позитивно висловився про міністра оборони Михайло Федорова, з яким був знайомий ще під час його роботи у сфері цифрової трансформації.

Він підкреслив, що інноваційний підхід та технологічний розвиток можуть стати не лише фактором перемоги, а й основою для економічного зростання України після війни.

Аналітик наголошуює, що поєднання високих втрат російської армії та масового виробництва дронів здатне суттєво вплинути на баланс сил. Якщо темпи виснаження перевищать можливості РФ поповнювати ресурси, стратегічна ініціатива може поступово перейти до України.

Нагадаємо, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов відповів, чи здатна РФ воювати ще два роки. З його слів, поширення у західних медіа інформації про це — є елементом інформаційно-психологічної операції РФ. Її мета — змусити українське керівництво піти на поступки під тиском наративу про «невичерпні ресурси» РФ.