Що змінилося в атаках РФ по Україні після виборів у США: Зеленський дорікнув Трампу

Президент Зеленський на засіданні G7 / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський заявив, що після виборів у США російські війська стали ще сильніше обстрілювати Україну.

Про це глава держави сказав на засіданні G7.

Зеленський наголосив, що Росія ігнорує будь-які дипломатичні пропозиції міжнародної спільноти, а Путін відкрито відкидає кожну мирну ініціативу.

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«Росія продовжує терористичні атаки й наступальні дії на лінії фронту. І Росія не отримує у відповідь жодних нових наслідків. Росія адаптувалася до такого рівня війни й зараз лише посилює свої атаки. Якщо торік застосування ста „шахедів“ за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менш як сто дронів. Фактично це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США», — зазначив він.

Тому президент закликав лідерів G7 допомогти Україні з засобами ППО.

«Це нагальна потреба для збереження життів. Зараз ми працюємо над розробкою та розгортанням безпілотників-перехоплювачів, щоб захистити від „Шахедів“ наші міста», — додав Зеленський.

Він певен, що ці нові перехоплювачі важливі як для Європи, так і для Індо-Тихоокеанського регіону, Японії, Канади і Сполучених Штатів.

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Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський прибув на саміт «Великої сімки», з якого утік Дональд Трамп.