Що змусить Путіна переглянути його теорію перемоги: висновок ISW

Військова допомога для України і президент Росії Володимир Путін

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Західна військова допомога для України, особливо від США, залишається ключовою для того, щоб ЗСУ могли досягати рішучих успіхів на фронті та змушували президента Росії Володимира Путіна переглянути його теорію перемоги.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики переконані, що скорочення американської аійськової допомоги для України не призведе ні до стійкого миру в країні, ні до того, що Путін перегляне свою теорію перемоги.

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Теорія перемоги очільника Кремля полягає в тому, що російська армія здатна підтримувати повільне, поступове просування на полі бою довше, ніж українські війська можуть оборонятися, і довше, ніж Захід буде готовий підтримувати Україну.

«Інститут вивчення війни (ISW) продовжує вважати, що західна військова допомога — особливо та, яку можуть швидко й масштабно надати лише Сполучені Штати, — залишається ключовою для того, щоб українські сили могли досягати рішучих успіхів на фронті та змушували Путіна переглянути свою теорію перемоги», — йдеться у заяві.

На думку аналітиків, успіхи на полі бою, які змінюють розрахунки Путіна, змусили б Росію перейти до конструктивних переговорів для забезпечення мирного врегулювання війни.

Натомість скорочення американської допомоги Україні несе ризик надання Росії ще більших переваг на фронті. Це також може підбадьорити Путіна до продовження війни, зміцнюючи його переконання, що РФ здатна завоювати Україну. А це суперечить заявленій меті президента США Дональда Трампа щодо забезпечення тривалого миру в Україні.

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Нагадаємо, 4 червня посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Сполучені Штати ще не ухвалили конкретних рішень щодо майбутньої військової чи іншої допомоги Україні. За його словами, Вашингтон розраховує на те, що Європа займе провідну позицію у наданні Україні ресурсів та політичного капіталу, необхідних для досягнення міцного миру.

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що для примусу Путіна закінчити війну потрібна сильна допомога від США і тиск з їхнього боку на РФ. На думку Зеленського, російський диктатор може закінчити війну через тиск партнерів.