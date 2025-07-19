Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів: експерт назвав два вирішальні фактори

Україна та Росія

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Європейський Союз затвердив 18-й пакет санкцій проти Росії, а Дональд Трамп зробив гучну заяву про 100% тарифи. До того ж йдеться про нові пакети військової допомоги Україні — вже не в рамках Джо Байдена, а за ініціативи Трампа. Все це змушує Кремль нервувати й шукати вихід.

Про це заявив у ефірі Київ24 політолог Олександр Леонов.

«Почалась розмова про динаміку, про необхідність прискорити процес. І якщо потрібні будуть нові рішення, вони будуть ухвалені», — пояснив експерт.

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За його словами, Росія починає реагувати на зміну західної позиції. Але головними факторами, які можуть реально змусити Москву до перемовин, залишаються два:

тупик на фронті, коли армія вже не здатна наступати,

економічна слабкість, яка не дозволяє утримувати нинішній рівень воєнної інтенсивності.

Леонов наголосив, що Путін традиційно тягне час, і лише серйозний зовнішній тиск може змусити РФ змінити свою тактику. Захід, тим часом, демонструє, що готовий не лише стримувати, а й змінювати розклад сил на полі бою.

Нагадаємо, війна Росії проти України, ймовірно, триватиме щонайменше до кінця 2025 року. Військове командування не розраховує на її завершення ні найближчим часом, ні до кінця поточного року. Натомість у ЗСУ роблять акцент на зміну підходів до оборони: замість піхоти на передовій дедалі більше використовуватимуть наземні дрони.

Серед головних причин затяжного характеру війни фахівці називають три фактори: чисельну перевагу армії РФ, активне застосування дронів-камікадзе типу «Шахед» та нестачу людських ресурсів в Україні.

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