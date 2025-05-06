Що змусить Путіна зупинитися: Портников відповів, як пришвидшити припинення вогню

Кремль зупинить війну за певних умов / © Associated Press

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Зниження цін на російську нафту зможе створити умови для того, щоб Російська Федерація погодилася на припинення вогню на російсько-українському фронті.

Про це сказав журналіст Віталій Портников в ефірі «5 каналу».

«Я вважаю, тут я абсолютно погоджуюся із президентом Трампом, що зменшення нафтових цін, якщо воно дійсно відбудеться на довготерміновий період, воно в перспективі за кілька років може створити умови для того, щоб Російська Федерація погоджувалася на припинення вогню на російсько-українському фронті», — сказав він.

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За словами Портникова, за таких умов у Російської Федерації не буде реальних грошей на фінансування не лише соціальної стабільності, а й фінансування війни.

«В такій ситуації можуть створитися умови для того, щоб Російська Федерація дійсно відмовилася від своїх так званих максималістських ідей у російсько-українській війні. Просто не буде грошей для того, щоб збирати ракети, не буде грошей для того, щоб купувати снаряди, не буде грошей для того, щоб платити тій величезній армії найманців, яку зараз зібрав Путін», — додав він.

Зниження цін на російську нафту дійсно має статися, а не залишитися в прогнозах.

«Я не дуже розумію, звідки ці розмови про те, що країни ОПЕК домовляться про збільшення видобутку, коли були розмови про те, що вони залишаться на тому самому рівні, тобто там є дискусії», — сказав він.

Воночас серйозне зменшення нафтових цін невигідне не лише Росії, а й країнам самої ОПЕК, зауважив Портников.

«І вони можуть це зробити з метою виховання Заходу, але швидко перейти до зменшення видобутку для того, щоб зберегти свої власні прибутки. Але якщо дійсно ціна падатиме і не буде супроводжуватися — це важлива річ — крахом світової економіки, до якого можуть довести дії Дональда Трампа, то дійсно можуть створитися умови, я не знаю, там у 2026–2027 роках для того, щоб вогонь на російсько-українському фронті був припинений. Може бути й інша ситуація», — припусти він.

Нагадаємо, політолог Вадим Денисенко вважає, що у РФ є потенціал вести війну впродовж 7–8 місяців навіть за умов, якщо ціни на нафту впадуть.

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