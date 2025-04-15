Що змусить Росію зупинити війну: американський генерал назвав єдину умову

Генерал-лейтенант США у відставці, екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес

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Україна не зобов’язана приймати домовленості між США та Росією. Єдине правильне рішення для суверенної держави — це продовження боротьби за свою безпеку й незалежність.

Таку думку висловив генерал-лейтенант США у відставці, екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес у коментарі для «КИЇВ24».

«Мені здається, що росіяни поважають тільки силу, більше нічого. Задля миру нічого не можна зробити в Україні, що могло б задовольнити росіян. Україна нічого іншого не може зробити, бо є незалежною державою. Якщо Сполучені Штати та Росія укладуть якусь оборудку з приводу України, з приводу Європи, якось між собою домовляться про щось, то Україна не має жодного обов’язку приймати ці домовленості, що є для неї несприятливими», — підкреслив генерал.

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На його думку, зараз Україна перебуває у кращій позиції на фронті, ніж Росія, і набагато успішніше, ніж раніше, чинить опір окупантам попри посилення російських атак на цивільні об’єкти.

«Звісно, ці жахливі атаки проти цивільних триватимуть. І я не маю морального права закликати українців боротися, але вони самі розуміють, що може статися. Якщо ви приймаєте якісь незадовільні домовленості, досягнуті між Росією та США через вашу голову, то можете зрозуміти, що станеться далі. Також європейські держави мають розуміти наслідки, і мені здається, що європейці також знають, що вони не зобов’язані погоджуватися на будь-які наслідки сепаратистських зв’язків між Америкою і Росією», — додав екскомандувач.

Бен Годжес наголосив, що росіяни зупиняться лише тоді, коли зрозуміють, що вони не зможуть перемогти в цій війні.

Нагадаємо, генерал Годжес вважає, що Україна здатна зруйнувати Кримський міст настільки, щоб ним неможливо було більше користуватися. Це станеться, коли настане слушний момент.