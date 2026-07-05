Щоденні звички, які можуть продовжити життя: що радить експертка

Які щоденні звички можуть продовжити життя / © Credits

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Багато людей шукають способи залишатися здоровими, активними та виглядати молодше. Однак для цього не завжди потрібні дорогі косметичні процедури чи складні програми.

Про це йдеться в матеріалі UNILAD.

Молекулярна біологиня Нікола Конлон, яка спеціалізується на клітинному старінні, пояснила, що прості щоденні звички можуть допомогти продовжити здорову частину життя.

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За її словами, у людини є не лише фактичний вік, а й біологічний. Він показує, наскільки “старим” є організм зсередини та як швидко старіють клітини.

Їсти більше рослинної їжі

Одним із ключових факторів здорового старіння експертка назвала харчування.

За словами Конлон, раціон має підтримувати здоров’я кишківника, адже це впливає на рівень запалення в організмі.

Низький рівень запалення є одним із важливих чинників здорового старіння.

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Експертка радить їсти більше рослинної їжі: овочів, фруктів, горіхів, насіння, трав, спецій, а також вживати чай і каву.

Також вона рекомендує додавати до раціону рослинні джерела білка, зокрема бобові та сочевицю.

Підтримувати близькі стосунки

Ще одна важлива звичка — підтримувати якісні соціальні зв’язки.

Раніше багато хто вважав, що келих вина може сприяти довголіттю. Однак, за словами експертки, користь може бути не в самому алкоголі, а в соціальному факторі — коли людина проводить час із близькими та почувається частиною спільноти.

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Конлон послалася на дослідження Гарвардського університету, яке показало: якість стосунків є одним із найважливіших чинників для тривалого і здорового життя.

Ходити в сауну

Сауна також може мати користь для організму.

Експертка пояснила, що вплив високої температури активує в клітинах так звані білки теплового шоку. У відповідь організм запускає процеси відновлення та може знижувати рівень запалення.

За словами Конлон, подібний ефект можуть мати й холодові процедури, наприклад крижані ванни, адже вони активують інші захисні механізми організму.

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Водночас вона зазначила, що доказів щодо користі холодових процедур поки менше.

Знижувати рівень стресу

Експертка також наголошує на важливості контролю стресу.

Хронічний стрес може негативно впливати на організм і пришвидшувати процеси старіння. Тому регулярний відпочинок, якісний сон, спілкування з близькими та розслаблення можуть бути не менш важливими для здоров’я, ніж харчування чи фізична активність.

За словами фахівчині, саме поєднання простих щоденних звичок може допомогти підтримати здоров’я, знизити біологічний вік і продовжити активну частину життя.

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