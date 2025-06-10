Щоденний арсенал РФ: скільки ракет та дронів-камікадзе можуть запускати окупанти

Наслідки російської атаки. / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

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Російська Федерація щомісяця виробляє понад сотню ракет усіх типів, а також від 200 до 400 ударних безпілотників "Шахед" щодня.

Таку оцінку озвучив в ефірі "Еспресо" майор запасу Національної гвардії України та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Наразі росіяни виробляють понад сотню ракет усіх типів щомісяця — це “Іскандери”, Х-101, тобто як крилаті, так і балістичні ракети. Наприклад, 30–40 ракет типу Х-101 вони виробляють на місяць. Це означає, що росіяни можуть виготовляти близько 3–4 ракет на день", — зауважив Гетьман.

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Він наголосив, що така "денна норма" дозволяє росіянам фактично щодня завдавати удари цими ракетами по Україні.

Олексій Гетьман додав, що, враховуючи можливості використання північнокорейських ракет КН-23, кількість щоденних пусків може сягати п'яти. До цього слід додати здатність ворога виробляти "кілька сотень" "Шахедів" на день, що дозволяє їм запускати від 200 до 400 таких дронів щодоби.

Експерт підкреслив, що окупанти можуть як здійснювати щоденні атаки цими засобами, так і накопичувати їх для масованих обстрілів.

Нагадаємо, під час нічної атаки російських військ, що відбулася у вівторок, 10 червня, українська протиповітряна оборона успішно знешкодила 284 ворожі цілі в небі над Україною.

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