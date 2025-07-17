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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
392
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2 хв

“Щодня страшно”: Зеленський відповів на 50-денний ультиматум Трампа

Президент Зеленський відповів на ультиматум Трампа Путіну: 50 днів — це 50 днів нових жертв.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву президента США Дональда Трампа, який раніше поставив Росії 50-денний термін для зупинення війни, пригрозивши санкціями у вигляді 100% мит на нафту. За словами Зеленського, будь-яке зволікання — це нові смерті та руйнування.

Його слова наводить видання New York Post.

“П’ятдесят днів для нас — це просто щодня страшно”, — заявив Зеленський, наголосивши, що така пауза не дає гарантій припинення агресії, а лише продовжує страждання українців.

Він зазначив, що вдячний Трампу за підтримку санкцій і зусилля з тиску на Росію, але переконаний, що Володимира Путіна неможливо змусити до миру лише заявами.

“Путін не хоче висновків… тому він просто не готовий до компромісу”, — сказав Зеленський. За його словами, щоб змусити Кремль зупинити війну, потрібні реальні важелі впливу, а не просто політичні декларації.

Президент наголосив, що Україна вже понад три роки сплачує високу ціну за опір: “Якщо Україна має зробити це самостійно, ми маємо пройти дуже довгий шлях, ставши жертвами безлічі людей, щоб переконати його у важливості [припинення конфлікту]”.

Зеленський також звернув увагу на все жорстокіші дії російської армії. За його словами, окупанти навмисно атакують мирних жителів, зокрема немовлят, використовуючи вибухові дрони, а також завдають повторних ударів по тих, хто приходить на допомогу.

“Вони завдали удару по цивільній інфраструктурі, по житловому будинку, і вони знали, що приїде швидка допомога, — сказав президент. — Потім, коли вже на місці з’являються медики, рятувальники — завдається ще один удар. Це їхня тактика”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висунув Росії 50-денний ультиматум, закликаючи до припинення вогню та укладення мирного договору з Україною на його умовах. Однак західні експерти скептично ставляться до цієї заяви, вважаючи її дозволом для РФ продовжувати бойові дії.

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