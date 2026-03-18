Щока була розірвана: підліток дивом вижив після атаки дрона в Сумах — деталі шокують

Наслідки ударів по Сумах / © Кордон.Медіа

У Сумах під час російської атаки дрона важко постраждав 16-річний хлопець. Першу допомогу йому надав волонтер Артем, який випадково опинився поруч.

Волонтер розповів деталі у коментарі «Кордон.Медіа».

За його словами, після вибуху він побачив дим і одразу поїхав на місце влучання. Там до нього підбігли люди з проханням допомогти пораненому підлітку.

«У хлопця була розірвана щока», — розповів чоловік.

Волонтер мав із собою аптечку, тож разом із поліцейським вони почали надавати допомогу просто на місці. Пораненому зупинили кровотечу, затампонували рану та зафіксували голову, щоб він не рухав щелепою.

Перед тим як підлітка забрала «швидка», він зміг продиктувати номер мами. Волонтер зателефонував їй і повідомив, що син живий і його везуть до лікарні.

За попередньою інформацією, у хлопця діагностували кілька переломів черепа та контузію.

Що відомо про удар по Сумах 18 березня

18 березня російський безпілотник влучив у будівлю ТЦК та СП у Зарічному районі Сум.

У момент атаки в приміщенні перебували люди, однак, за попередніми даними, минулося без загиблих.

Унаслідок удару також пошкоджено супермаркет, автомобілі та житлові будинки. В одній із багатоповерхівок вибито понад 30 вікон, а у дворах сусідніх будинків — вікна та балкони.

