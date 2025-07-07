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- Війна
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"Щонайменше кілька років": аеророзвідниця дала невтішний прогноз щодо закінчення війни
Українська військова «Анаконда» прогнозує ще кілька років війни з Росією.
Україні, ймовірно, доведеться воювати з Росією ще щонайменше кілька років, попри сподівання на швидке завершення конфлікту.
Таку думку в інтерв’ю 24 Каналу висловила військова Дар’я з позивним «Анаконда».
Дар’я приєдналася до ЗСУ у 2024 році, незважаючи на заперечення майже всіх родичів. Згодом вона стала аеророзвідницею та єдиною дівчиною-пілотом у батальйоні безпілотних систем.
«Все ще вірю у швидке завершення війни. Але, дивлячись на ситуацію на фронті зараз, то, на мою думку, ще доведеться воювати щонайменше кілька років. Швидкого закінчення поки не видно, на жаль», — зазначила «Анаконда».
Навіть після війни Дар’я хотіла б продовжувати працювати у сфері безпілотників, можливо, навчаючи інших та ділячись своїм досвідом. В інших сферах вона себе поки що не бачить.
До слова, виробництво українських дронів зросло на 900% за рік. Експерти радять інвестувати в технології та захист розробок для подальшого покращення результатів.
Нагадаємо, Росія, здатна витримувати величезні військові втрати, продовжує війну, тоді як Україна може програти через призупинення США поставок життєво важливих систем ППО.