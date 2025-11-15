Жорін пояснив, чому не дає прогнозів щодо закінчення війни

Максим Жорін

Реклама

Максим Жорін жорстко розкритикував «експертів», що дають прогнози про війну. Він назвав цинізмом, коли політики, які «до війська не поспішають», говорять про терміни.

Про це повідомив заступник командира 3-го армійського корпусу підполковник ЗСУ Максим Жорін у своєму Telegram.

Військовий зазначив, що свідомо намагається не давати прогнозів щодо термінів закінчення війни, оскільки вважає це «неправильним та не дуже адекватним».

Реклама

Водночас він звернув увагу на велику кількість людей, які роблять такі прогнози, не маючи стосунку до армії.

«В Україні, на жаль, розвелось надто багато військових експертів. Які не є військовими, не брали участі в реальних бойових діях — проте вважають за потрібне розповідати, кому й скільки воювати, і хто як готовий до цього», — наголосив Жорін.

Особливе обурення у підполковника викликає той факт, що люди, далекі від фронту, беруться коментувати спроможність армії.

«Досить цинічно, коли про терміни війни, спроможність армії постійно говорять різні „експерти“ чи політики, які самі до війська щось не поспішають приєднуватись», — заявив заступник командира 3-го корпусу.

Реклама

Замість того, щоб слухати прогнози, на думку Жоріна, країна має зосередитись на реальному посиленні обороноздатності.

«Єдиний варіант, щоб наша країна могла триматись — звісно, це технології, підготовка та загальна мілітаризація суспільства», — підсумував він.

Нагадаємо, на тлі повільного, але тривалого наступу РФ дедалі менше очікувань щодо швидкого укладення мирної угоди між Києвом і Москвою. Reuters зазначає, що обидві сторони фактично готують суспільство та економіку до можливих років затяжної війни.

В Україні вже працюють сотні збройових компаній, а виробництво безпілотників цього року може сягнути мільйонів одиниць. Аналітики додають, що затяжний характер бойових дій формує сприйняття служби як «квитка в один кінець», адже командири неохоче звільняють досвідчених бійців навіть після багаторічної служби.