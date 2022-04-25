Шеф-редакторка "Орла і Решки" показала, як росіяни потрощили її дім в Ірпені: "Обісцяли, розтерли гівно"

Шеф-редакторка шоу "Орел і Решка" Маша Суша показала, як окупанти потрощили її будинок в Ірпені.

На своїй сторінці в Instagram блогерка розмістила фото та відео, де продемонструвала розтрощені речі, вікна, техніку та купу сміття. За її словами, загарбники поламали те, що їм не вдалося винести.

"Русня "освободила" наш дім… Мені сумно, що нас звільнили від багатьох речей, на які ми працювали роками... Але найцінніше міститься у мене не вдома, а у серці… Найголовніше - це те, що я ще маю кого тримати за руку і що у мене взагалі ці руки є. Русня зґвалтувала нашу домівку, обісцяла, розтерла гівно по підлозі і поламала те, що не вдалося винести. Нудить", – поділилися емоціями Маша.

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Втім, Сушу тішить думка про те, що її будинок не згорів, як наприклад домівки її сусідів. На останньому відео шеф-редакторка показала, у якому стані будинки по сусідству.

"Коли розумієш що в цих домівках були люди… Люди, які тримались за руки… Це жах… Я не знаю, як Росія відмиється від цієї крові і відмиється чи", – додала вона.

Нагадаємо, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька поділилася, що російські окупанти не оминули й її будинок під Гостомелем. Артистка розповіла, що солдати винесли все.

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