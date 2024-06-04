Схеми ухилянтів: у поліції розповіли про найпоширеніший спосіб втечі за кордон та про вартість

Начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Україні Андрій Рубель розповів, що після початку повномасштабного вторгнення Росії найбільш поширеним способом незаконного перетину кордону серед ухилянтів залишається річка Тиса. Однак, допливають не всі.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Здебільшого до їх функціонування (схем - ред.) причетні мешканці прикордонних регіонів. Вони знаходять клієнтів, які хочуть незаконно перетнути кордон. Ухилянти добираються до точки, яку їм вказують, а далі їх перевозять місцеві, які добре орієнтуються, знають кордон, знають, де немає прикордонників і, банально, переводять їх лісом або перевозять через кордон. Хтось доходить – це факт. Багатьох затримує поліція чи прикордонна служба", - каже Андрій Рубель.

Як зауважив представник Нацполіції, до схем перевезення ухилянтів також причетні представники кримінального світу, які також намагаються заробляти на цьому.

"Буквально пару тижнів тому ми затримали "кримінальних авторитетів", що брали участь у "сходці" трьох конкуруючих кланів, які вирішували питання щодо перерозподілу сфер злочинного впливу та контролю за групами, які займаються незаконним переправленням осіб через кордон", - розповів Рубель.

Він також розповів, що окрім перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску, зловмисники також намагаються організовувати "законні" підстави для виїзду чоловіків.

"Тобто, за гроші одружують чоловіків на жінках з інвалідністю або на тих, які мають трьох і більше дітей, працевлаштовують на стратегічні підприємства та оформлюють їм відрядження, чи на підприємства водіями, що займаються міжнародними перевезеннями, чи то в якісь громадські організації, або ж сприяють в отримання груп інвалідності через ВЛК та МСЕК тощо", - уточнив Андрій Рубель.

Так, від початку 2024 року за матеріалами Департаменту відкрито 161 кримінальне провадження відносно 519 осіб за фактом незаконного переправлення через кордон. 155 фігурантам (40 – внесення відомостей до системи "Шлях") повідомлено про підозру, до суду скеровано 50 обвинувальних актів (12 – система "Шлях") відносно 114 осіб (30 – система "Шлях").

"До 18 травня сума (за незаконний перетин кордону - ред.) в середньому була 4-5 тисяч доларів. Але зараз, з прийняттям нововведень до закону, вона може сягати й 20 тисяч доларів", – резюмував начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Україні Андрій Рубель.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили ще один канал для переправлення ухилянтів (подробиці).

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