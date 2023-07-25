Схеми уникнення від мобілізації: ДБР розслідує понад 100 проваджень щодо військкоматів

В Україні є "сірі" та "чорні" схеми уникнення мобілізації. Державне бюро розслідувань розслідує понад 100 проваджень щодо військкоматів.

Про це розповіла радниця з комунікації Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап’ян в ефірі "Радіо Свобода".

"Якщо узагальнити, я можу сказати, що є "сірі" схеми уникнення мобілізації. Завжди були ті, хто хотів служити, захищати країну, завжди були і ті, хто хоче уникнути мобілізації. І вони шукають такі нелегальні шляхи, як це зробити. "Сіра" схема – це отримання "липової" довідки з допомогою військкоматів і керівного складу цих центрів комплектування. І комісія військово-лікарська також до цього залучена. Це "липові" довідки про уникнення від мобілізації, про опікунство, про інвалідність. І, звичайно, за певну суму грошей, думали, що можуть ще повирішувати через воєнкоми – можливість перетнути кордон. Тому що ми розуміємо, що будь-яка довідка про непридатність все одно має обмежений термін дії. Це може бути відстрочка на шість місяців. Але все одно рано чи пізно (війна не закінчується) тебе можуть мобілізувати", - пояснює вона.

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За словами Сап’ян, є і "чорні" схеми, які пов’язані безпосередньо з перетином кордону.

"Чорна" схема – це коли тебе проводять невідомими стежками через ліс колишні лісники, які зараз не мають посади, але просять: даєш 4-5 тисяч доларів і ми тебе проведемо. Які через річку можуть переправити військовозобов’язаних чоловіків. Або, наприклад, запропонувати за 5 тисяч доларів прокататися на задньому сидінні у фурі, тобто це ті автівки, які курсують між європейськими країнами і Україною, доставляючи ті чи інші товари. Це "чорна" схема, як уникають від мобілізації", - уточнює радниця з комунікації ДБР.

Загалом, за словами Сап’ян, якщо говорити про військкомати, то саме ДБР зараз має понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань. Але обвинувальних актів - вісім, зазвичай це одна-дві людини обвинувачуються, які працювали, так би мовити, у зв’язці. Тобто вісім обвинувальних актів, де підозрюється 18 громадян, які мали певні службові повноваження і зловживали ними. Ці обвинувальні акті вже в суді. Є понад два десятки підозр. І розслідування тривають.

"Нам дуже не хотілося б сказати, що немає порушень, не зафіксовано порушень у військкоматах. Але, на жаль, маємо реальну картину і боремося з тим, щоб цього не траплялося, щоб були вироки і щоб іншим просто не кортіло заробляти в умовах війни на комусь гроші за "липові" довідки", - підсумувала радниця з комунікації ДБР.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення близько 19 тисяч українців намагалися незаконно перетнути кордон.

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