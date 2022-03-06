Шестеро працівників аеропорту у Вінниці досі під завалами: їхній стан невідомий

Шестеро працівників аеропорту у Вінниці досі під завалами: їхній стан невідомий

Більше інформації обіцяють лише завтра

Під завалами аеропорту Вінниці досі залишаються шість його співробітників.

Про це повідомили на екстреному брифінгу місцеві чиновники.

Також читайте Danone не зупинятиме виробництво своєї продукції в Росії

Зазначаються, що стан їх залишається невідомим. Триває розбір завалі і більше інформації вже обіцяють завтра.

Раніше стало відомо, про порятунок 4 людей, 1 людина загинула.

Нагадаємо, що поблизу села Гавришівка Вінницького району 6 березня близько 13:35 внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа складу з ПММ на площі близько 1 тис. м кв. та частково зруйнована адмінбудівля.