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Шестеро працівників аеропорту у Вінниці досі під завалами: їхній стан невідомий

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Більше інформації обіцяють лише завтра

Під завалами аеропорту Вінниці досі залишаються шість його співробітників.

Про це повідомили на екстреному брифінгу місцеві чиновники. 

Зазначаються, що стан їх залишається невідомим. Триває розбір завалі і більше інформації вже обіцяють завтра. 

Раніше стало відомо, про порятунок 4 людей, 1 людина загинула. 

Нагадаємо, що поблизу села Гавришівка Вінницького району 6 березня близько 13:35 внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа складу з ПММ на площі близько 1 тис. м кв. та частково зруйнована адмінбудівля.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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