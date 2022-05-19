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Шевченко розповів, чи правильно усувати російських спортсменів від міжнародних змагань 

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Шевченко розповів, чи правильно усувати російських спортсменів від міжнародних змагань 

Фото: Associated Press

Зірка світового футболу Андрій Шевченко заявив, що усунення російських спортсменів від міжнародних змагань - правильний крок.

Він наголосив, що це повинно тривати, поки в Україні війна

Про це він сказав в етері українського державного телеканалу для російськомовної аудиторії "Freedom". 

"Жоден російський клуб та російська збірна не беруть участі в жодному міжнародному змаганні. Це правильно. І це триватиме протягом всього часу, поки в Україні йде війна. Чому наші діти позбавлені цього? Чому наші спортсмени позбавлені цього? Сьогодні наші спортсмени воюють, замість того, щоби тренуватися, вони захищають нашу Батьківщину", - сказав Шевченко. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 травня зустрівся з ексголовним тренером збірної України з футболу Андрієм Шевченком, який офіційно став першим амбасадором UNITED 24.

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