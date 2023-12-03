"Східний напрямок для окупантів найбільш комфортний для агресії": військовий про бої за Авдіївку

Авдіївка є найгарячішим напрямком наступу ворога, тому що не припиняються масовані атаки окупантів, а через велику кількість сконцентрованих бійців РФ можна говорити, що перед ними стоїть завдання за будь-яку ціну взяти цей плацдарм.

Про це повідомив військовослужбовець та очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері марафону.

"Насправді Авдіївка досі дуже гаряча точка. Для ворога як була Авдіївка ціллю і одним з приорітетів на східному фронті, так і залишається. Але нині там по суті вже вирівнялися. Ситуація така, що зараз там росіяни не можуть на цьому напрямку накопичити необхідної кількості техніки, яка б їм була потрібна, щоб охопити наші війська в кільце. Але вони не припинятимуть своїх атак, бо інакше взагалі постане питання доцільності їхньої агресії, залучення такої кількості сил і засобів на цьому напрямку", - сказав він.

Звичайно, зі слів військового, вони прекрасно розуміють, що східний напрямок для них найбільш комфортний власне для агресії, оскількі ці території найближчі для постачань російської логістики.

"Вони розуміють, що якщо вони стишать свої наступальні дії, свої удари на Авдіївському напрямку, ми зможемо додатково задіяти свої сили на інших напрямках, і це може призвести для них до досить фатальних наслідків. З іншого боку, східний напрямок воює від 2014 року. Там відбувалося накопичення російських військ, там вони проводили мобілізацію місцевого населення, вибудовували там систему складів. Авдіївку їм важливо захопити, щоб відсунути наші війська від Ясинуватської траси, від Горлівки, від околиць Донецька, де вони в промзонах вибудовували свої склади. Тому бойові дії там триватимуть деякий час - або поки російська армія там надірветься, або в них виникне якась дуже кризова ситуація на інших напрямках, і вони будуть змушені перекидати війська туди", - додав він.

Яка ситуація в Авдіївці

Наразі Збройні сили Російської Федерації кидають значні сили, щоб захопити Авдіївку. Руйнування в цьому місті перевищили за своїм масштабом Бахмут.

Про це заявив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"На жаль, Авдіївка вже з вигляду наближається до Мар'їнки. Нагадаю, що Мар'їнка — це населений пункт, який в принципі вже не існує. Він уже стертий до фундаменту. Жодної вцілілої будівлі чи напівбудівлі там немає. Ну, а Авдіївка наближається до цього", — сказав Барабаш.

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку противник, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони України завдають окупантам значних втрат.

За словами військового експерта Михайла Жирохова, російські військові почали перекидання всіх можливих ресурсів у район Авдіївки. Перед окупаційними військами стоїть завдання взяти місто до початку щорічного послання президента РФ.

Аналітики повідомили, що керівництво Росії бреше про те, що окупанти перебувають в "активній обороні" біля Авдіївки. У Міноборони РФ хочуть приховати відсутність прогресу в наступі.

Напередодні американський інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на дані російської сторони повідомив, що війська РФ просунулися на північний захід і південний схід від Авдіївки Донецької області. Українські сили продовжували контратаку на лінії фронту в Авдіївці, але не заявляли чи не підтверджували наступ.

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