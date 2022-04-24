"Східну Німеччину повернули ж через 30 років": Арестович прокоментував перемовини з РФ щодо Криму та ОРДЛО

"Східну Німеччину повернули ж через 30 років": Арестович прокоментував перемовини з РФ щодо Криму та ОРДЛО

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що позиції України у питаннях повернення анексованого Криму та ОРДЛО на перемовинах з РФ можуть зміцнитися.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Медуза".

Так, за словами Арестовича, українська сторона у Стамбулі запропонувала по Криму і Донбасу створити міжнародну комісію та зобов'язати сторони протягом 15 років знайти рішення.

"Те, що це наша територія, ми навіть обговорювати не збираємось. Але, розуміючи, що Росія де-факто контролює їх, ми готові на міжнародні переговори з цього питання. Такою була пропозиція на момент угод у Стамбулі. З того часу ситуація змінилася. Можуть змінитись і наші пропозиції", - зазначив радник очільника ОП України.

Арестович також додав, що до 24 лютого 2022 року у Кремлі взагалі виключали будь-які перемовини щодо Криму, а наразі вони вже стали можливими. "П'ятнадцять років, щоби знайти рішення. Якщо ви пам'ятаєте, до війни кремлівське керівництво говорило, що в принципі жодні переговори щодо Криму неможливі. Наразі вже різко стали можливі. Мабуть, дуже "вдало" операція у них пройшла, коли почали перемовлятися Кримом", - наголосив він.

На запитання, що після 15 років під контролем Росії, мабуть, буде важче повернути цю територію, радник голови Офісу президента України відповів: (ред. - Східну) Німеччину повернули через 30 років або навіть більше.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 60-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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