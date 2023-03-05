Шинка замість сина: у Москві сім'ям мобілізованих роздадуть "продовольчі та солодкі набори"

Влада Росії цього разу заохочує росіян гинути на фронті за допомогою цукерок і шинки.

Про це пишуть росЗМІ.

"Подарунки" роздаватимуть у самій Москві. Задля цього у столиці оголосили конкурс, щоб сім'ї мобілізованих окупантів могли отримати "продовольчі набори". Окрім них можна отримати і так звані "подарункові чайні набори із солодощами".

Вміст "продовольчого набору": 300 грамів шинки, 200 грамів слабосоленої форелі, 200 грамів шоколадних цукерок, 100 грамів чорного чаю, 180 грамів твердого сиру 45% жирності та 95 грамів розчинної кави. Згідно зі замовленням, таких наборів м

Тоді як до "солодкого набору" увійшли чай, кава, торт "Медовик", зефір у шоколаді й упаковка з 9 видів печива (вагою 345 грамів або більше). Таких наборів замовили 320 по 1,25 тисячі рублів за кожен.

За ці набори росіяни планують витратити 2 мільйони рублів.

Нагадаємо, що у Ленінградській області рідним загиблих у війні російських військовослужбовців подарували піну для гоління та шампунь.

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